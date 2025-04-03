圓孔蓋高低差⋯台南女攤商慘摔車骨折 市府、中華電信都得賠

張姓女攤商8年前騎機車行經台南市安南區本田路三路段，因中華電信路面圓孔蓋有高低落差致人車倒地，頭部外傷及多處骨折休養3個月而提國賠，市府認她摔車與人孔蓋無關，中華電信稱已過維修保固期拒賠，法院認70年間設置圓孔蓋怠於定期檢測並養護，判兩單位賠償45萬餘元。

張女主張，2016年11月7日下午2時56分許，騎車沿本田路3段西往東行駛，因中華電信設置路面圓孔蓋有高低落差，致重心不穩人車倒地，頭部外傷併蜘蛛膜下腔出血、右側顴骨及左手橈骨遠端骨折。

她對市府及中華電信提告，請求損害賠償，包括醫療費1萬餘元、診斷證明書費1000元、就醫車資1萬餘元、看護費7萬餘元、不能工作損失6萬餘元、精神慰撫金50萬元等，共計66萬1487元。

台南市府指出，張女行車通過該圓孔蓋後並未立即摔倒，刮地痕尚有34.7公尺，她摔倒與人孔蓋無涉，且經現場測量，圓孔蓋高低落差為0.5公分，與台南市道路挖掘施工維護管理辦法規定相符。

市府認為，依其行車紀錄器畫面顯示時間自15：45：44起至15：45：48摔落地面止，共行經7段白虛線及6段線距，行駛距離為64公尺，時速至少為57.6公里，實際上應已超速。

市府也表示，中華電信因開啟該圓孔蓋導致周圍瀝青部分陷落，自應由中華電信負修復及賠償責任。

中華電信認為，該圓孔蓋於70年間設置，早已過了維修保固期間，應由路段管理維護機關負全部責任。

台南地院委請陽明交通大學鑑定，依現場車輛行車紀錄器推斷轎車、事故機車A及另機車B行駛車速應相近，即事故機車A倒地前的行駛速度推估約為49.37至52.68公里/小時，仍難逕認張女機車事故發生前已超速行駛。

台南地院認為，圓孔蓋為中華電信於70年間埋設電信纜線所設置，可知中華電信是圓孔蓋管線機構，負有定期檢測並養護法定義務，卻未即時修護，確有怠於定期檢測並養護，致張女發生事故而受傷，依國賠法規定，請求台南市府負國家賠償責任，並依民法請求中華電信負侵權行為損害賠償責任，均屬有據。