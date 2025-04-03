妻懷孕顧小孩 丈夫上閨蜜小三的床 她憤提告求償百萬

新竹陳姓女子婚後忙著照顧新生兒，又懷了第二胎，老公同事張女關懷備至，與夫妻一同出遊聚餐，成為陳女最好的朋友，張先生趁著太太忙著懷二胎、顧大寶忙碌之時，竟與張女多次發生性行為，陳女得知後憤而求償百萬，新竹地院判賠張女需賠償30萬。

陳姓女子控訴，張女明知她先生已有配偶，但卻在2022年底至隔年底，在張女住處發生至少15次性行為，透過共同友人透露，才知道兩人竟背著她做出這些事。2023年底3人協調賠償事宜，過程中張女坦承與黃男發生性行為，並傳送道歉訊息。

陳女說，當初經先生介紹認識張女，進而成為最好的朋友，不時一同出遊、聚餐，張女竟趁她照顧長女、懷孕次女而心力交瘁期間，假裝關懷慰問，並趁她回娘家、同事聚餐應酬、工作下班等空檔，與黃男發生性行為，導致她情緒崩潰，罹患憂鬱症，要對張女求償百萬。

張女則否認與男方發生性關係，兩人僅是普通朋友而已，只是她將男方侵犯他人的事蹟告知他人，黃男因而挾怨報復。