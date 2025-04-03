快訊

3歲女童當街遭刺！桃園婦買飲料起衝突 竟持刀猛擊店員無辜幼兒

台股動盪、地緣政治風險升 房市329檔期今年有戲唱？

聽新聞
0:00 / 0:00

妻懷孕顧小孩 丈夫上閨蜜小三的床 她憤提告求償百萬

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹陳姓女子婚後忙著照顧新生兒，又懷了第二胎，老公同事張女關懷備至，與夫妻一同出遊聚餐，成為陳女最好的朋友，張先生趁著太太忙著懷二胎、顧大寶忙碌之時，竟與張女多次發生性行為，陳女得知後憤而求償百萬，新竹地院判賠張女需賠償30萬。

陳姓女子控訴，張女明知她先生已有配偶，但卻在2022年底至隔年底，在張女住處發生至少15次性行為，透過共同友人透露，才知道兩人竟背著她做出這些事。2023年底3人協調賠償事宜，過程中張女坦承與黃男發生性行為，並傳送道歉訊息。

陳女說，當初經先生介紹認識張女，進而成為最好的朋友，不時一同出遊、聚餐，張女竟趁她照顧長女、懷孕次女而心力交瘁期間，假裝關懷慰問，並趁她回娘家、同事聚餐應酬、工作下班等空檔，與黃男發生性行為，導致她情緒崩潰，罹患憂鬱症，要對張女求償百萬。

張女則否認與男方發生性關係，兩人僅是普通朋友而已，只是她將男方侵犯他人的事蹟告知他人，黃男因而挾怨報復。

不過男方則表示，自己與張女從2022年底首次發生性行為之後，每月均上床2次，一直持續到2023年11月他被指控侵犯某女，經該女委請朋友告知陳女，他與張女通姦，二人始停止姦情。最後法官判張女需賠償人妻30萬元。

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

性行為 性關係 新竹 配偶

延伸閱讀

徐睿知被控是金秀賢小三！沉寂4年二度發聲：壓力很大

與小三LINE曖昧「想要妳抱抱」人夫筆電借小孩全被看光了

想把人逼走！OL淚訴懷孕後「老闆變了」 網全挺撐下去：別留情面

捉姦在車！人妻撞破丈夫車震怒吼拍片 仙氣小三舉動反成焦點

相關新聞

妻懷孕顧小孩 丈夫上閨蜜小三的床 她憤提告求償百萬

新竹陳姓女子婚後忙著照顧新生兒，又懷了第二胎，老公同事張女關懷備至，與夫妻一同出遊聚餐，成為陳女最好的朋友，張先生趁著太...

男大生全裸逛校園被逮當場認錯求饒 法官網開一面判緩刑

台南某大學林姓男大生於前年8月30日、31日中午全裸在學生宿舍、系辦公室及校園內各處停留、閒逛，學生發現後通報校安人員巡...

影／台中男半夜酒駕撞斷消防栓馬路成噴水池 網酸：洗車嗎？

台中林姓男子連假首日到朋友家喝酒，今凌晨4點多酒駕行經南區時疑似失控，撞上路邊1處消防栓後釀水柱大量湧出，林男車頭也毀損...

台中男路邊試射獵槍！符合原民身分、打獵用 獲判無罪

台中林姓平地原住民在路邊試射獵槍，被警方移送、檢方依槍砲罪嫌起訴，林辯稱他具原民身分、自製獵槍是傳統文化；法院查，林男獵...

沒走斑馬線過失責任更大 行人被撞傷求償251萬僅判16萬

顏姓機車騎士在基隆市道路撞傷劉姓行人，劉求償醫藥費、勞動力減損、精神撫慰金等251萬元，但法官認為，行人未走行人穿越道及...

嫌男童午休不睡走來走去 台南幼兒園女教保員捏傷左大腿…被判4月

台南一幼兒園林姓女教保員去年5月遭家長指控，見男童午休未依規定就寢，情緒一時失控，以手捏其左大腿瘀傷，阿姨幫他洗澡時發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。