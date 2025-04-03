影／台中男半夜酒駕撞斷消防栓馬路成噴水池 網酸：洗車嗎？
台中林姓男子連假首日到朋友家喝酒，今凌晨4點多酒駕行經南區時疑似失控，撞上路邊1處消防栓後釀水柱大量湧出，林男車頭也毀損，警方到場測得他呼氣酒測值達每公升0.6毫克，所幸沒有釀其他人受傷，警詢後依公共危險罪嫌送辦。
台中第三分局今凌晨4點10分獲報，南區建國南路一段、文心路口有車禍，到場發現1輛白色休旅車卡在路邊，車頭版金掉落，一旁還冒出類似噴泉的大量水柱，經確認是林失控後車輛撞上消防栓。
警方查，林男（56歲）當時自大里區朋友住處喝酒，但沒有等酒精消退就僥倖開車要回家，圖中才疑似因酒精影響失控撞車，林也因身體不適先行送醫，並經酒測達每公升0.6毫克，詢後依公共危險罪嫌移送。
有民眾目擊拍下畫面，可見整輛車卡在人行道上，消防栓被撞斷後噴出大量水柱，連一旁都變成水窪。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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