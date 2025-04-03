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台中男路邊試射獵槍！符合原民身分、打獵用 獲判無罪
台中林姓平地原住民在路邊試射獵槍，被警方移送、檢方依槍砲罪嫌起訴，林辯稱他具原民身分、自製獵槍是傳統文化；法院查，林男獵槍長132公分，構造簡單、做工粗糙，林也稱是「打獵用」，認定屬槍砲條例第20條「自製獵槍、供生活工具」除罪化規定，判他無罪，可上訴。
起訴指出，林男2024年3月9日持具殺傷力之非制式獵槍在霧峰區象鼻橋附近試射，警方獲報到場將他送辦，檢方認為林涉犯槍砲彈藥刀械管制條例非法持有非制式獵槍罪嫌。
台中地院審理時，林男坦承自行製造獵槍，其辯護人說，林男是原住民，自製獵槍是從事原民傳統文化的狩獵活動，僅因該獵槍不符槍砲彈藥刀械許可及管理辦法中「自製獵槍」的規定。
法院查，林男所持獵槍送鑑定有殺傷力，而林男為平地原住民，其未經許可持獵槍是否能除罪化，要看他有無符合「自製獵槍」及「供生活工具之用」。
法院再根據鑑定，發現該獵槍構造簡單、做工粗糙，林男也說木製槍托是族中長輩傳承給他，金屬槍管、紅外線則是他上網買的，經他自製後達到可擊發程度，認定符合槍砲彈藥刀械管制條例第20第1項之「自製獵槍」。
另外，林在偵查、審理時都供稱說，槍是打獵用的，且無其他證據顯示他持槍用於打獵之外目的，依罪疑有利被告原則，應認林男自製獵槍時，是基於原民狩獵傳統，而符合「供生活工具之用」。
法院認為，林男自製獵槍，且為原住民供生活工具之用，符合槍砲彈藥刀械管制條例第20條第1項除罪之規定而不罰，就算他獵槍未申請許可，也是違反行政規定範疇，仍屬刑法上不罰，判林男無罪。
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