快訊

國家級警報響！11：47台南官田規模4.9淺層地震 最大震度4級

MLB／大谷翔平轟出再見全壘打 道奇開季8連勝破衛冕軍紀錄

任天堂Switch 2台灣定價、開賣時間出爐！比日本海外版便宜 官方曝原因

沒走斑馬線過失責任更大 行人被撞傷求償251萬僅判16萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

顏姓機車騎士基隆市道路撞傷劉姓行人，劉求償醫藥費、勞動力減損、精神撫慰金等251萬元，但法官認為，行人未走行人穿越道及機車騎士疏未注意車前狀況同為肇事原因，依過失責任大小分擔，行人要負擔70%，機車騎士30%之過失責任，判決顏男要賠16萬餘元。

基隆地院判決書指出，顏姓男子112年10月22日凌晨2時騎機車，沿基隆市某道路行駛，撞上徒步穿越道路的劉姓行人，劉送醫有脾臟撕裂傷、右股骨骨折及多處擦挫傷等身體傷害，顏男右側肩膀也有挫傷。

劉姓行人提告侵權損失救償，主張因被機車撞擊身體受傷，眼鏡與手機毀損，依民法侵權行為請求顏姓騎士賠償醫療費、看護費、交通費、工作損失、醫療用品費、眼鏡與手機修復費等，還有50萬勞動減損、150萬精神慰撫金，共251萬餘元，

顏姓騎士認為劉姓行人請求金額過高，請法院依法審酌。法官審酌認為，顏姓機車騎士疏未注意車前狀況，又因行人未經行人穿越道直接由對向徒步穿越道路發生碰撞，導致行人受有脾臟撕裂傷、右股骨骨折及多處擦挫傷等身體傷害，騎士也有右側肩膀挫傷。

法官說，汽機車行駛時，駕駛人應注意車前狀況及兩車並行之間隔，並隨時採取必要之安全措施，不得在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車。

行人穿越道路應依規定，設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道，必須經由行人穿越道、人行天橋或人行地下道穿越，不得在其一百公尺範圍內穿越道路。

法官依相關事證認定雙方都有過失責任，行人未走行人穿越道及機車騎士疏未注意車前狀況同為肇事原因，但依過失責任大小分擔，行人要負擔70%，機車騎士30%之過失責任。

針對求償金額，法官認為依相關事證，行人並未因此事故而有勞動能力的減損，求償條件不符，另精神撫慰金也以10萬以下為宜，認為行人醫藥費、精神撫慰金等共求償53餘元為有理由，53萬餘元乘以過失責任分擔比例30%為16萬餘元，判決顏姓騎士賠償16萬餘元為有理由，逾此金額為無理由。

行人被撞傷求償251僅判16萬，因沒走斑馬線過失責任更大。記者游明煌／攝影
行人被撞傷求償251僅判16萬，因沒走斑馬線過失責任更大。記者游明煌／攝影

基隆 機車騎士 行人 補償金

延伸閱讀

竹北行人地獄再現！小跑步過馬路仍遭撞 駕駛稱視線死角

影／家人在對面 國小男童不顧行人紅燈拔腿就跑遭撞擊

高雄女行人搶紅燈硬闖斑馬線汽機車被迫讓 誇張畫面曝

行人站斑馬線等紅燈 騎士竟被開單！網怨修法卻成霸王條款

相關新聞

沒走斑馬線過失責任更大 行人被撞傷求償251萬僅判16萬

顏姓機車騎士在基隆市道路撞傷劉姓行人，劉求償醫藥費、勞動力減損、精神撫慰金等251萬元，但法官認為，行人未走行人穿越道及...

影／台中男半夜酒駕撞斷消防栓馬路成噴水池 網酸：洗車嗎？

台中林姓男子連假首日到朋友家喝酒，今凌晨4點多酒駕行經南區時疑似失控，撞上路邊1處消防栓後釀水柱大量湧出，林男車頭也毀損...

台中男路邊試射獵槍！符合原民身分、打獵用 獲判無罪

台中林姓平地原住民在路邊試射獵槍，被警方移送、檢方依槍砲罪嫌起訴，林辯稱他具原民身分、自製獵槍是傳統文化；法院查，林男獵...

嫌男童午休不睡走來走去 台南幼兒園女教保員捏傷左大腿…被判4月

台南一幼兒園林姓女教保員去年5月遭家長指控，見男童午休未依規定就寢，情緒一時失控，以手捏其左大腿瘀傷，阿姨幫他洗澡時發現...

女雙檢聯手出擊打貪 萬華分局兩線三星行政組長栽跟頭

台北市警萬華分局兩線三星行政組長鄧進華被控利用職務包庇轄區電玩業者，疑透過保大警務員吳嘉葳向業者索賄，由於鄧進華是警界老...

萬華警收賄包庇賭博電玩！鄧進華、吳嘉葳遭羈押禁見 也不准受授物件

萬華警分局兩線三星行政組長鄧進華被控利用職務包庇轄區電玩業者，疑透過保安警察大隊警務員吳嘉葳，向業者索取不法利益，且還有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。