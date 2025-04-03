沒走斑馬線過失責任更大 行人被撞傷求償251萬僅判16萬

顏姓機車騎士在基隆市道路撞傷劉姓行人，劉求償醫藥費、勞動力減損、精神撫慰金等251萬元，但法官認為，行人未走行人穿越道及機車騎士疏未注意車前狀況同為肇事原因，依過失責任大小分擔，行人要負擔70%，機車騎士30%之過失責任，判決顏男要賠16萬餘元。

基隆地院判決書指出，顏姓男子112年10月22日凌晨2時騎機車，沿基隆市某道路行駛，撞上徒步穿越道路的劉姓行人，劉送醫有脾臟撕裂傷、右股骨骨折及多處擦挫傷等身體傷害，顏男右側肩膀也有挫傷。

劉姓行人提告侵權損失救償，主張因被機車撞擊身體受傷，眼鏡與手機毀損，依民法侵權行為請求顏姓騎士賠償醫療費、看護費、交通費、工作損失、醫療用品費、眼鏡與手機修復費等，還有50萬勞動減損、150萬精神慰撫金，共251萬餘元，

顏姓騎士認為劉姓行人請求金額過高，請法院依法審酌。法官審酌認為，顏姓機車騎士疏未注意車前狀況，又因行人未經行人穿越道直接由對向徒步穿越道路發生碰撞，導致行人受有脾臟撕裂傷、右股骨骨折及多處擦挫傷等身體傷害，騎士也有右側肩膀挫傷。

法官說，汽機車行駛時，駕駛人應注意車前狀況及兩車並行之間隔，並隨時採取必要之安全措施，不得在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車。

行人穿越道路應依規定，設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道，必須經由行人穿越道、人行天橋或人行地下道穿越，不得在其一百公尺範圍內穿越道路。

法官依相關事證認定雙方都有過失責任，行人未走行人穿越道及機車騎士疏未注意車前狀況同為肇事原因，但依過失責任大小分擔，行人要負擔70%，機車騎士30%之過失責任。