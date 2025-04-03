嫌男童午休不睡走來走去 台南幼兒園女教保員捏傷左大腿…被判4月

台南一幼兒園林姓女教保員去年5月遭家長指控，見男童午休未依規定就寢，情緒一時失控，以手捏其左大腿瘀傷，阿姨幫他洗澡時發現，男童稱「老師用的」，林女矢口否認，但監視器上僅見她粗魯地以手碰觸男童，甚至以手捏其大腿，法官認她成年人故意對兒童犯傷害罪判刑4月。

林女說，5月3日中午，見男童在午休期間走來走去，怕他及其他幼兒發生危險，才以提醒方式，捏了男童右大腿；當時他向左側躺，左腳在下、右腳在上，不可能捏到男童左大腿內側。

她也說，男童當日中午稍早曾說身體會癢，所以她於午休時，有幫男童擦藥，當時沒有見到他左大腿有瘀傷，之後表現也無異常。男童下午時有參加滑步車課程，有可能是左大腿摩擦滑步車而瘀青。

她及律師認為，男童於阿姨詢問時，僅說是「XX老師用的」，沒有說是她捏的，其真意不明，也有可能是記憶混淆所致，監視器錄影畫面也沒拍到她有捏男童左大腿，所以男童左側大腿瘀傷與她無關。

男童阿姨說，案發當天是受妹妹所託，大概下午5點之前去幼兒園接外甥，回家路上沒有去其他的地方；當天晚上大概7、8點，她幫外甥洗澡時，水花濺到他時突然尖叫，就是有點在痛的那種尖叫，她就嚇到，看到外甥的左腿有受傷，就很明顯是被捏的那種。

阿姨表示，她就問外甥說「你的腿怎麼會這樣」，外甥一邊哭，又不敢講的那種感覺，等她追問，外甥才說是「XX老師用的」。

檢方勘驗監視錄影畫面，男童自當天下午1時30分許起，在教室跑來跑去，之後1時31分許向左側躺在睡墊上；林女則自1時31分許起，進到教室後，先蹲後坐在男童左側，多次以左手自男童後方、以右手自男童前方，碰觸其腿部，也有先將男童往左側躺的身體再往左翻，再將他抱起（高度不算太高）後，放手讓他掉下在睡墊上，之後有用手做出捏的動作。

台南地院表示，男童經阿姨詢問左側大腿瘀傷原因時，僅指稱林女，並未指訴其他人，經調取同日幼兒園監視錄影畫面時，也僅見林女粗魯地以手碰觸男童，甚至以手捏其大腿，而未見其他人對男童有何不合理舉止。綜合全部證據，認定男童左側大腿瘀傷，是林女手捏所致。

台南地院審酌，林女否認犯行態度、男童所受傷害種類及程度，以及其未能與男童家長和解等一切情狀，認她成年人故意對兒童犯傷害罪判刑4月，可上訴。