女雙檢聯手出擊打貪 萬華分局兩線三星行政組長栽跟頭

台北市警萬華分局兩線三星行政組長鄧進華被控利用職務包庇轄區電玩業者，疑透過保大警務員吳嘉葳向業者索賄，由於鄧進華是警界老江湖，想突破心防並非易事，北檢偵辦此案做足事前戰術部屬，由檢肅黑金專組主任檢察官鄧巧羚親自上陣，連夜偵訊鄧進華，另名檢察官陳雅詩負責出戰羈押庭，2女檢為偵辦此案48小時未闔眼，昨晚順利讓鄧進華羈押禁見。

檢方昨天同時聲押禁見保大警務員吳嘉葳獲准，據了解，吳嘉葳雖矢口否認收賄，但鄧進華心防鬆動，且證據顯示吳嘉葳與鄧進華有串滅證之虞，讓法院裁定羈押。台北市警察局「靖紀小組」成員林裕偉請回。

鄧巧羚是司法官44期結業，她在北檢當基層檢察官時表現可圈可點，曾偵辦永豐餘集團違法放貸案、鼎興集團詐貸案等指標案件；最近炒得沸沸揚揚的電子監控防逃機制，也是她調任法務部辦事期間催生。由於她辦案能力出色，北檢檢察長王俊力去年指派她擔任「吉組」主任，專責督導偵辦重大、貪瀆刑案。

承辦此案的陳雅詩號稱「拚命三娘」，去年7月凱米颱風夜偵辦三重警分局員警洩密案，之後調任「吉組」負責偵辦重大金融與貪汙案件，令人印象深刻莫過於林智堅論文抄襲主角、調查官余政煌吸金案。此次偵辦鄧進華涉貪案，她知悉鄧進華心思縝密，事前與鄧巧羚做過多次沙盤推演，模擬各種可能應變狀況。

2女檢此次聯手出擊，昨天清晨5點鄧巧羚先上陣偵訊鄧進華，檢方當庭不斷提示證據，讓老謀深算的鄧進華心防鬆懈，早上6點40再由陳雅詩訊問林裕偉，試圖從林裕偉的供詞比對吳嘉葳涉貪情節，最後果然讓鄧進華栽了跟頭。

據調查，鄧進華與吳嘉葳、林裕偉都是大安分局老同事，鄧男為護航萬華廣州街電玩業者，透過吳男向業者按月索賄，兩人再按比例拆帳；蒐證顯示，吳男定期會前往艋舺找鄧男交付賄款，地點還大剌剌在路邊或騎樓，近期兩人疑察覺遭跟監，緊急更換手機、刪除相關通訊內容，鄧進華甚至請長假出國「探親」1個月，被認定有串謬證之虞。