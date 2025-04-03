馬偕醫院遭駭 檢通緝陸男

馬偕紀念醫院遭駭客以勒索病毒攻擊要求交付贖金。刑事局證實主嫌為中國籍羅姓駭客，目前全案移送台北地檢署，4月1日發布通緝。記者廖炳棋/翻攝 馬偕紀念醫院及彰化基督教醫院、亞洲大學附屬醫院、亞洲大學、三家民間企業，今年二月遭駭客入侵以勒索病毒攻擊要求付贖金。刑事局查出是大陸羅姓男子所為，依妨害電腦使用等罪函送，台北地檢署前天發布通緝，檢警將尋求大陸公安協緝。

警方調查，馬偕醫院二月六日遭駭客「Crazyhunter」以勒索病毒攻擊，造成電腦當機無法使用，留言恐嚇交付贖金，同月及隔月彰基醫院、亞大附醫、亞大及三家民間企業都遭同一名駭客攻擊勒索。

駭客在暗網架設網站，公告駭侵對象及勒贖金額，要求八十萬至二五○萬美元贖金，宣稱有兩個單位已付款，但馬偕醫院等疑未付贖金，遭駭客盜取內部資料，二月廿八日在另一個網路論壇販售一六六○萬筆個人資料，包括病歷、電話、地址等，開價十萬美元。

刑事局科技犯罪防制中心分析多起案件的入侵來源ＩＰ、手法、惡意程式等資訊，發現駭客過去數年屢屢犯案，從勒贖的金流交叉分析，查出是大陸浙江省籍廿歲羅姓男子。

羅在網路販售的個資，由於醫院不願證實資料正確性，警方無法確認，但初步查驗個資疑為真實，至於是否有人購買，警方暫無法得知。

據調查，羅利用網路系統漏洞植入惡意程式，並盜取個資，警方依妨害電腦使用、恐嚇取財罪及個人資料保護法函送，北檢前天發布通緝。警方表示，攻擊對象是醫院、學校及上市公司，造成民眾心理恐慌，將透過兩岸共同打擊犯罪機制，請公安查緝羅到案。