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綠能詐騙被害者80人 竹聯弘仁會狠削5515萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

竹聯幫弘仁會丁姓男子等人在全台成立7處機房，以綠能投資詐騙，刑事局出動特警攻堅抓人。記者陳宏睿／翻攝
竹聯幫弘仁會丁姓男子等人在全台成立7處機房，以綠能投資詐騙，刑事局出動特警攻堅抓人。記者陳宏睿／翻攝
竹聯幫弘仁會幹部丁姓男子涉嫌設七處詐騙機房，上網以晶圓檢護員等名義徵才，再以假投資綠能向八十人騙走五五一五萬元。刑事局兩波搜索查獲丁等廿五人移送，台南地檢署全數聲押獲准，依詐欺犯罪危害防制條例等罪起訴，法院裁定丁接押。

警方調查，台南市卅四歲丁姓男子是弘仁會分會長層級幹部，前年二月起在新竹、台中、台南縣市設七處機房，由卅三歲黃姓男子管理及教育訓練，指揮詐騙集團成員在臉書刊登晶圓檢護員、電子外包廠行政助理等職缺徵才廣告，待被害人應徵後先發薪水降低戒心，再邀約加入LINE投資群組，以投資太陽能板及光電，指示匯款至指定的銀行帳戶。

若被害人無力匯款，成員以規避稅額為由，要求申辦虛擬貨幣帳戶協助收取貨款，當人頭戶用於投資出金、層轉被害人酬勞，或提供其他詐團使用並抽成。

警方清查，成員在LINE群組假冒投資者營造獲利假象，其中一處新竹機房是「培訓中心」，若成員詐騙績效不佳，還會被處罰伏地挺身；八十人共被騙五五一五萬元，其中一名退休男子被騙八五○萬元損失最多。

刑事局偵六大隊與台南、新竹警方追查，去年十一月搜索帶回丁等十五人，今年二月搜索帶回黃等十人，含機手、車手及假冒公司人資人員。丁否認行騙，但部分犯嫌坦承。

警方查扣市價約一四○○萬元房產、現金四十萬元、兩輛豪華名車及電腦設備等贓證物，詢後移送廿五人。檢方以犯罪嫌疑重大，有串滅證之虞，全數聲押獲准，依詐防條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例起訴。

台南 新竹 詐騙集團

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