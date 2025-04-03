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涉包庇電玩收賄 北市2警收押

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北報導

萬華分局行政組長鄧進華涉包庇賭博電玩，遭檢方依貪汙等罪聲押禁見獲准。記者張宏業／攝影
萬華分局行政組長鄧進華涉包庇賭博電玩，遭檢方依貪汙等罪聲押禁見獲准。記者張宏業／攝影
台北市萬華警分局行政組長鄧進華被控包庇電玩業者洩漏臨檢情資，透過保安警察大隊警務員吳嘉葳索賄，吳找支援市警局督察室警員林裕偉護航。調查局前天搜索約談七人，台北地檢署昨以貪汙重罪且有串滅證之虞，聲押禁見鄧、吳獲准，林請回。

檢方命佰大電子遊藝場業者劉正喜七十萬元交保、登記負責人許宥鑫五十萬元交保、現場管理員王宏偉及會計蔡美華各卅萬元交保，招攬客源的黃一峰限制住居。

據了解，鄧進華起初否認收賄，經調查局北機站提示他在路邊騎樓收錢等事證，心防鬆動，但對行收賄過程交代不清，檢方發現他與吳嘉葳更換手機，有串滅證可能；劉正喜坦承開設博弈電玩，否認行賄。

檢調調查，鄧進華、吳嘉葳、林裕偉是大安警分局老同事，鄧透過吳按月向電玩業者索賄，兩人按比例拆帳，吳按月到萬華找鄧在路旁或騎樓交付賄款，兩人近期疑察覺被跟監，改室內交付；林裕偉專責查緝電玩與色情，若接獲檢舉要赴現場勘查，吳嘉葳與林私交甚篤，疑想拉林加入掌握情報。

據調查，警方多次臨檢佰大電子遊藝場，業者都拉下鐵門休息，檢調懷疑鄧進華洩漏臨檢情資，主任檢察官鄧巧羚親自訊問。

收賄 臨檢

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