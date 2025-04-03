鍾文智效應…2度接近漁港 張綱維羈押

前遠航董事長張綱維被發現多次違反科技設備監控規定，台灣高等法院昨拘提裁定羈押，張喊冤將抗告。記者王宏舜／攝影 前遠東航空公司董事長張綱維被控掏空資產卅六億元，一審判刑十四年，裁定科技設備監控，案件上訴。台灣高等法院發現張近期多次違反科控規定，昨拘提調查裁定羈押，律師稱張因載母親就醫而路過漁港，並非要偷渡，張喊冤將抗告。

高院表示，張綱維犯背信等罪嫌重大，接受科控後仍七次違規，有事實足認可能逃亡，為確保後續審理程序順利進行，依刑事訴訟法規定羈押。據了解，張二度在距離海岸線「○公里」的塭仔頭漁港，一次脫離監控卅分鐘、一次電池電量低於百分之卅，還有三次手機報到延遲，最後一次違規時間是本月一日凌晨。

張綱維案的受命法官葉韋廷請假出國，由法官陳勇松代理，陪席法官是張紹省，審判長為邱忠義。股市炒手鍾文智棄一億元保證金逃亡，陳勇松去年十月未延長對鍾的科控且未正式製作裁定書，使檢方無法抗告，法界掀瀾，外界猜測陳與邱「亡羊補牢」，避免再有被告脫逃。

張綱維昨在台北市中山區遭拘，開庭時神情憔悴，委由律師吳光明、陳恒寬辯護。陳表示，法院可函詢電信公司提供張的手機定位資料，證明他是開車載母親通行國道三號至高雄市鳳山區的中藥行就醫，返程經鄰近高速公路的塭仔頭漁港，未逗留，也不是預備偷渡。

陳說，張為照護重病、大小便失禁的母親，才晚約二分鐘與監控中心聯絡報到，非惡意規避電子監控。

高院昨裁定羈押但不禁見，張綱維強調不會逃亡，被押解回法警室時說「當然冤枉啊，莫名其妙！」

張綱維被控掏空遠航十三億餘元，再藉由合庫貸款案將其樺福集團旗下公司逾廿二億元本息轉嫁遠航，犯罪所得近卅六億元。