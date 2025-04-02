情侶吵架 男友以棉被壓頭性侵女友 判刑4年6月

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣林姓男子去年某日凌晨在住處與同居女友發生口角後，林男竟以棉被壓住女友頭部，性侵女友，雖林男說事後二人已和好，女友也有替他求情，但彰化地方法院認為，林男對女友暴力相向，且多次違反保護令，與女友也未達成和解，依強制性交罪，將他判刑4年6月。

判決書指出，林男去年某日凌晨和已同居一個多月女友發生口角，竟以棉被壓住女友頭部，不顧女友反抗，強行脫下其褲子，性侵女友，女友因此報警處理。

但林男卻辯稱，二人相處模式是一下子吵、一下子不吵，案件審理期間他還有匯款給女友，並幫女友繳違規費用，女友也有邀他一起去日本玩，且他們同居期間就已經發生性行為7、8次，案發後，女友也曾寫字條替他求情從輕處分，且他沒有不和女方和解，而是金額談不攏。

不過法官認為，林男以棉被壓住女友頭部，不顧女友反抗的暴力手段，且犯後仍有多次違反保護令行為，且在偵查中否認犯行，於法院審理時才坦承犯行，又未與女方達成和解並賠償其損失等犯後態度，兼衡林男先前曾有其他刑案前科素行，因此判刑4年6月，全案可上訴。

彰化林姓男子與女友吵架後，性侵女友，彰化地方法院將他判刑4年6月。記者林宛諭／攝影
彰化林姓男子與女友吵架後，性侵女友，彰化地方法院將他判刑4年6月。記者林宛諭／攝影

保護令 女友

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