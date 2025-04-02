北市兩警官疑包庇電玩遭羈押 警察局：停職後報請免職

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市警萬華分局兩線三星行政組長鄧進華，被控利用職務包庇轄區電玩業者，疑透過保大警務員吳嘉葳向業者索取不法利益，調查局北機站兵分19路搜索約談7人到案，鄧、吳被依瀆職等罪移送台北地檢署複訊後，兩人遭羈押禁見；台北市警察局深夜表示，目前兩人先停職，另外已報警兩人免職處分。

警察局指出，萬華分局偵辦刑事案件，發現有員警涉嫌貪污，立即主動清查並報請台北地檢署指揮偵辦，檢方4月1日指揮督察室、萬華分局、保安警察大隊等相關單位共同執行搜索後，今天聲請羈押。

萬華分局行政組長鄧進華，4月1日先改調警務正，他與保安大隊警務員吳嘉葳，經台北地方法院裁定羈押禁見後，警察局除依法先予兩人停職外，警察局將於全案事證明確後，予以免職汰除，並從嚴追究相關考核監督不周人員責任，據了解警察局目前已經報請免職。

台北市警察局指出，萬華分局行政組長鄧進華，保安大隊警務員吳嘉葳涉嫌貪瀆，目前已經停職，將報請免職處分。圖/本報資料照片
台北市警察局指出，萬華分局行政組長鄧進華，保安大隊警務員吳嘉葳涉嫌貪瀆，目前已經停職，將報請免職處分。圖/本報資料照片

北市 警察 貪污

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