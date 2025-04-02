北市兩警官疑包庇電玩遭羈押 警察局：停職後報請免職

台北市警萬華分局兩線三星行政組長鄧進華，被控利用職務包庇轄區電玩業者，疑透過保大警務員吳嘉葳向業者索取不法利益，調查局北機站兵分19路搜索約談7人到案，鄧、吳被依瀆職等罪移送台北地檢署複訊後，兩人遭羈押禁見；台北市警察局深夜表示，目前兩人先停職，另外已報警兩人免職處分。

警察局指出，萬華分局偵辦刑事案件，發現有員警涉嫌貪污，立即主動清查並報請台北地檢署指揮偵辦，檢方4月1日指揮督察室、萬華分局、保安警察大隊等相關單位共同執行搜索後，今天聲請羈押。