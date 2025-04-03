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保母害嬰腦傷 妨害幼童發育罪起訴

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭報導

宜蘭地院。圖／聯合報系資料照
宜蘭地院。圖／聯合報系資料照
宜蘭縣一名陳姓保母被家長指控，4個月大男嬰送托政府合格保母，卻因腦傷要開顱急救，檢方指出，陳女涉嫌以不明方式大力搖晃或重擊，導致男嬰腦部受傷，以妨害幼童發育罪起訴，宜蘭地院前天裁定10萬元交保、限制出境。

家長指出，透過宜蘭縣溪北區居家托育服務中心媒合保母，1月2日將4個月大孩子送托，13日嚴重腦傷、開顱急救；控訴孩子在保母家失去意識、瞳孔放大等，保母卻沒有任何急救、送醫，而是打給他稱孩子怪怪的，他質疑拖了多久時間，導致嚴重到要開顱。

「電視上的新聞案件，活生生發生在我跟孩子的身上。」家長說，每天崩潰痛哭到頭痛，更不滿保母不覺得自己有錯，還在孩子生死關頭時，數次傳訊息、致電，只為深怕超收的錢違法，要急著還那1萬多元。

該名男嬰送至國立陽明交通大學附設醫院，院方第一時間通報宜蘭縣政府社會處，急救後再轉診至台北榮民總醫院，已從加護病房轉至普通病房。

檢方認為，陳姓保母涉嫌以不明方式大力搖晃或重擊，導致男嬰腦部受傷，出現不可逆的重傷害，檢方2月17日聲押獲准，昨以妨害幼童發育罪起訴，但保母否認犯行。

宜蘭地院前天開接押庭，法官認為，陳女犯嫌重大，但審酌育有2名未成年子女需要照顧等家庭狀況，以具保、限制出境即可確保將來審判程序順利進行，無羈押必要，裁定10萬元交保。

據了解，陳女收托包含案主共2名孩子，另一名1歲多孩子於出生數月時即收托，並無異狀。

保母 宜蘭

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