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謝宜容職場霸凌被控過失致死不起訴 黃國昌轟：難以接受

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導

勞動部去年爆發職場霸凌案，勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容涉嫌過失致死部分獲不起訴，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示「難以接受」。黃國昌說，同樣是濫花就業安定基金舉辦演唱會、拍攝個人沙龍照，勞動部前部長許銘春至今卻也安然無事，辦小不辦大更加讓人無法接受。

謝宜容涉嫌職場霸凌，另被告發挪用公款涉貪，新北地檢署今天依照貪汙治罪條例等罪嫌起訴，其中在過失致死的部分，檢方不起訴處分。

黃國昌晚間在臉書發文指出，謝宜容濫用就業安定基金裝潢辦公室、贈送禮品，清明連假前夕因為違反貪汙治罪條例、洩密遭到起訴，然而涉嫌職場霸凌導致公務員身亡的惡行，檢方卻是不起訴，讓人難以接受。

黃國昌再指，許銘春同樣濫花就安基金開演唱會、拍攝個人沙龍照，迄今安然無事更是認人無法接受，所謂辦小不辦大、遇到新潮流大尾就縱放，正是人民對台灣司法喪失信心的關鍵。

黃國昌說，既然濫用就安基金都已經被起訴，接下來就看勞動部何時打算追回人民納稅錢，還是要無恥到繼續擺爛，拿納稅人的錢編列預算歸墊。

勞動部勞發署北分署前署長謝宜容涉貪，新北地檢署今依涉犯貪汙治罪條例之圖利等罪起訴，過失致死部分則不起訴。圖／聯合報系資料照片
勞動部勞發署北分署前署長謝宜容涉貪，新北地檢署今依涉犯貪汙治罪條例之圖利等罪起訴，過失致死部分則不起訴。圖／聯合報系資料照片

勞動部 職場霸凌 謝宜容 黃國昌

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