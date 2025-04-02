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謝宜容涉霸凌過失致死不起訴 議員質疑判定要新北地檢說清楚
勞動部勞發署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容涉職場霸凌，另被告發挪用公款涉貪。新北地檢署今依貪汙治罪條例等罪起訴謝，但涉過失致死部分，檢方予以處分不起訴。市議員李宇翔說，未以過失致死起訴判定令人費解，新北檢應說明清楚。
李宇翔表示，地檢署應向社會清楚說明不起訴具體理由，因先前勞動部行政調查已認定謝宜容確實涉及職場霸凌，並確認吳員輕生與工作有關，地檢署卻認定謝宜容霸凌行為與吳員輕生無直接關聯，未以過失致死罪起訴，這樣的判定實在令人費解。
此外，李宇翔指出，新北地檢署仍依貪污治罪條例起訴謝宜容，指控其涉及洩密、圖利及侵佔公有財產等重大罪行，最高可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，若罪名成立，謝宜容將可能在牢獄中度過餘生。
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