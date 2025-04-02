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台南新化白骨命案 2凶嫌判賠死者父母共524萬元

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

2022年7月在台南新化區發現白骨命案，王澤濬疑與22歲陳姓女子有感情糾紛，找來友人王元平6月開車載她到山區毆打後獨留荒野，一審判2人無期徒刑，上訴二審後2人認罪且各給付家屬100萬、50萬元，均改判刑15年。家屬附帶民事求償出爐，判2人連帶給付死者父母共524萬餘元。

陳女父母提刑事附帶民事求償，請求王澤濬、王元平2人連帶賠償陳父喪葬費、扶養費及精神慰撫金共623萬餘元；連帶賠償陳母扶養費及精神慰撫623萬餘元。

王澤濬及律師主張，他僅要求王元平罵或打一巴掌。縱認王澤濬應負共同侵權行為人責任，惟就喪葬費部分，僅就台南市殯葬管理所費用3萬1900元、禮儀社骨灰罈費用2萬5000元不爭執外，其餘均爭執。

就扶養費部分，陳女父母2人得以自己財產維持生活，並無受扶養權利，況且原告育有2子，且為配偶而互負扶養義務，是陳女僅需負擔3分之1扶養義務，且精神慰撫金各300萬元部分，顯屬過高。

王元平及律師則以喪葬費用28萬6900元並非每一項目均為必要項目；就扶養費部分，陳女是否具工作能力而能盡扶養義務，原告2人是否為無資力而需受扶養，均有疑義；精神慰撫金各300萬元部分，顯屬過高。

台南地院表示，陳女父母2人於年屆65歲退休年齡後，除夫妻間互負扶養義務外，尚有2名子女應負扶養義務，是陳女對父母退休年齡後扶養義務各為3分之1。

依內政部統計處110年台中市簡易生命表，陳女父母於陳女死亡時約47歲，平均餘命約35.72年，則陳女父母可受扶養年數為17.72年。

佐以110年國人平均月消費支出表，台中地區平均生活費每人每月為2萬4775元，以此酌定每年扶養費用為29萬7300元，並依霍夫曼式計算法扣除中間利息核計其金額為384萬2775元。因陳女應負扶養義務比例為3分之1，陳女父母可請求賠償扶養費用為128萬0925元。

且考量陳女父母2人精神上所受煎熬，認2人請求精神慰撫金各300萬元過高，應核減為2人各200萬元，較屬適當。

又王澤濬已賠償2人100萬元；王元平已賠償2人50萬元，陳女父母已受賠償金額各為75萬元，依此計算，陳父得請求賠償金額應為271萬餘元，陳母得請求賠償金額應為253萬餘元。

另陳女父母經台南地檢署犯罪被害人補償審議會決議給付各90萬元犯罪被害補償金，是依犯罪被害人權益保障法審查，為社會福利性質，不再向加害人代位求償，無須於本件損害賠償範圍中扣除。

台南地院指出，繼刑事二審判刑2凶嫌各15年外，陳女父母附帶民事求償出爐，判2人連帶給付陳父271萬餘元、陳母253萬餘元，共計524萬餘元。圖／本報資料照
台南地院指出，繼刑事二審判刑2凶嫌各15年外，陳女父母附帶民事求償出爐，判2人連帶給付陳父271萬餘元、陳母253萬餘元，共計524萬餘元。圖／本報資料照

台南 命案 扶養費 父母

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