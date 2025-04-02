謝宜容涉貪遭新北檢起訴！勞動部職場霸凌過失致死不起訴 原因曝光

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容涉職場霸凌，另被告發挪用公款涉貪。新北地檢署今依貪汙治罪條例等罪嫌起訴謝宜容，但涉過失致死部分，檢方予則處分不起訴。

國民黨台北市議員鍾小平去年到台北地檢署，告發謝宜容涉犯過失致死罪，之後二度告發前勞動部長許銘春與謝宜容涉嫌違反貪污治罪條例。北檢把謝宜容的部分陳報高檢署，高檢署核准移轉新北檢偵辦。

勞動部勞發署前北分署長謝宜容因涉嫌濫用公款招標裝潢工程及購買伴手禮盒涉貪，去年12月10日遭新北檢聲押、11日獲准。因其2個月羈押期限將於本月10日屆滿，加上檢方認為她涉貪情節尚待釐清，新北檢方今年2月11日聲請延押2個月。

新北地檢署檢肅黑金專組陳柏文、黃佳彥檢察官去年指揮法務部調查局新北市調查處偵辦勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署公務員圖利等案件，今天偵查終結，認為謝宜容擔任北分署分署長，指示北分署秘書室劉男、簡男於2023年10月16日新莊本部整修工程採購案公告前，為避免採購金額逾150萬元須加入外部評選委員之變數，將部分工程自新莊本部整修工程採購案拆出，讓承包公司因而獲得25萬100元不法利益。

謝又為塑造其個人及北分署之屬形象，2024年所有對外活動、宣傳品的形象識別與主視覺設計，統整為一公告金額以下之採購案交由特定公司承包，讓該包包公司獲得17萬40的不法利益。

謝宜容明知三節禮盒為北分署使用「就業安定基金」或「就業保險基金」預算採購，屬公用暨公有財物，於2023年至2024年春節、端午、中秋三節期間， 將依公務名單發送剩餘，共價值2萬901元三節禮盒12盒侵占為己用。

新北檢方考量謝宜容坦承犯行並繳回犯罪所得，建請量處適當之刑，劉、簡、郭等人因謝宜容以高壓強勢風格領導北分署，憂心遭謝約談「面商」的沉重壓力，所犯圖利行為的犯罪動機尚非惡劣，亦無圖取自身利益，且於偵查中均已自白犯行，則建請法院從輕量刑，以勵自新。