LINE傳「幫忙投票」小心有詐 南市149人遭騙

詐騙集團利用民眾已被盜用親友LINE帳號，以「支持女兒作品」、「幫寵物投票」為由，傳送假連結誘導民眾點擊登入假頁面，輸入帳號、密碼及認證碼，帳號隨即遭盜，轉而再向親友借錢，近期被害人日益增加；台南市警局統計，今年1至3月累計有149人遭詐。

台南市警察局今前往台南市交通局大台南交通教育主題館，在兒童節前夕向參訪主題館的家長及小朋友進行防詐反毒宣導，針對此手法說明，詐團會利用親子活動項目吸引關注，進行各種網路線上投票，請先查證真實性後再行點擊連結。

市警局犯罪預防科指出，相關投票包括、學生畫畫比賽、寵物毛小孩攝影比賽、寶寶人氣大賞比賽等，民眾切勿輕易輸入個人帳號、密碼等個人資訊；如發現個人LINE帳號已遭盜用，應立即告知親友，避免親友受騙上當。

另外，詐騙集團也常常在社群平台投放「小小店長」或「小小職人體驗營」等親子活動廣告，誘導民眾點擊後要求加入LINE群組，接著要求提供個資及繳交報名費，或另邀約加入其他投資群組，進行假投資詐騙，提醒民眾要提高警覺。

經統計，今年1至3月「盜（冒）用 LINE 帳號」詐騙案件，台南市已有149名民眾受害報案；今天警員透過與親子互動，介紹「165打詐儀表板」相關資訊，透過講解實際案例及趣味互動問答，學習如何識破詐騙並保護自身安全，提醒親子避免因點選網路投票連結而遭詐騙。

台南市交通警察大隊也走入台南應用科技大學，在清明連假前夕向大學生說明「預防毒駕」及「防禦駕駛」；綜合組組長黃東偉以國內外交通事故案件，說明酒駕、毒駕將造成嚴重的後果。

交大大隊長洪國哲表示，希望透過走入校園，協助學生建立正確的防禦駕駛觀念；另外，清明連假時，民眾出遊聚會，毒駕、酒駕、危駕絕對零容忍，交大將加強取締。

警察局長林國清提醒，任何LINE登入網頁，都不需要「輸入簡訊認證碼」，也不需要「點選移動帳號選項」，只要看到上述兩點，就是帳號釣魚手法；任何體驗營活動或網路投票活動都請先透過官方網站查詢確認，或直接致電主辦單位查詢，以免遭詐。