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望安鄉長許賢德涉收賄 法院裁定280萬元交保戴電子腳鐐

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

澎湖縣望安鄉長許賢德涉收賄案在押中，澎湖地檢署今天偵結依貪污等罪嫌起訴，全案移至澎湖地方法院進行審理，法官裁定具保280萬元，限制住居並限制出境、出海8月，除到法院開庭外，許男並須接受電子腳鐐及居家讀取器的科技設備監控8月，禁止與本案相關證人接觸。

許賢德在擔任鄉長任內調整人事時，涉嫌收賄280萬元，讓內定人員錄取清潔隊員，更利用執行公益計畫採購的機會詐得19萬7740元。許賢德目前仍在押中，澎湖地檢署今天依貪汙等罪偵結提起公訴，移審法院並向法院請求適當之刑。

澎湖地方法院表示，許賢德涉犯貪污治罪條例的購辦公用物品浮報價額數量罪、利用職務上機會詐取財物罪、對於職務上之行為收受賄賂罪嫌，經訊問後，坦承大部犯行，且經許姓證人等人證述明確，並有採購申請單等資料在卷可查，足認被告許賢德涉犯上開罪嫌重大。

法官認為，許賢德德所犯為最輕本刑7年以上有期徒刑的重罪，許賢德當可知悉刑責非輕，雖無逃亡、串證之事實，然衡情重罪常伴有逃亡、串證之可能，此係趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰的基本人性，仍有相當理由足認許賢德有逃亡、串證之虞。

澎湖地方法院審酌本案業經偵查完備起訴，考量羈押處分之目的，酌以貪污金額、被告罹病等客觀情節，裁定許賢德280萬元交保加科技監控，如許賢德覓保無著，將繼續羈押。

澎湖縣望安鄉長許賢德（左）被澎湖地檢署依貪汙等罪偵結提起公訴，今天移審法院後法官裁定280萬元交保加電子腳鐐等科技設備監控。圖／翻攝自許賢德臉書
澎湖縣望安鄉長許賢德（左）被澎湖地檢署依貪汙等罪偵結提起公訴，今天移審法院後法官裁定280萬元交保加電子腳鐐等科技設備監控。圖／翻攝自許賢德臉書

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