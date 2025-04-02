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10秒連揮7拳打死人 法官批「不定時炸彈」判無期

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

蔡姓、謝姓街友在基隆火車站南站發生爭執，蔡男10秒鐘用拳頭重擊謝男頭部7下，造成謝男傷重死亡。蔡男辯稱沒有殺人犯意，但法院合議庭及國民法官認定蔡無悔意，且沉淪酒癮，是社會不定時炸彈，判無期徒刑。全案可上訴。

判決指出，蔡男與謝男都是常在基隆車站南站活動的街友，去年7月6日凌晨3時許，兩人在南站2樓廣場電梯口旁，因故發生口角。蔡男10秒中連續以右拳毆打謝男頭部7下（另有1拳揮空），導致謝男顱骨骨折併顱內出血等傷勢。

在場陳姓男子撥打「110」報案，消防局也接獲通報，派遣人車前往救援，當天凌晨3時20分抵達後，將謝男送往衛生福利部基隆醫院急診室。謝男到院前已無生命跡象，醫師予以急救，仍於當天中午12時53分死亡。

基隆地檢署檢察官偵查後，指蔡男雖是用手打人，但攻擊要害致死，有「殺人不確定故意」殺人罪嫌。本案情節屬國民法官法規定故意犯罪因而發生死亡結果案件，檢方依刑事訴訟法、國民法官法提起公訴。

基隆地方法院審理時，蔡男坦承傷害謝男致死，但否認有殺人之不確定故意，辯稱兩人發生糾紛前有喝酒，且曾有精神疾病。

法院審理後指出，蔡男明知頭部為人體重要器官所在，且屬身體要害，極為脆弱，若遭重擊，極易造成生命及身體嚴重危害，甚至發生死亡結果，仍出拳毆打謝男。

法官及國民法官認為，蔡男基於殺人之不確定故意，以7次重拳毆打謝男頭部，造成謝男傷重死亡，加上現場監視器影像、相驗屍體證明書、法務部法醫研究所解剖報告書記鑑定報告書等事證，認定蔡男犯殺人罪。

蔡男辯稱有精神疾病，基隆地院合議庭及國民法官充分瞭解卷證及討論後，認定蔡男行為時並無因精神障礙或其他心智缺陷影響。

法院審酌被告僅因嫌隙，單方質問後即出重拳打死被害人，手段殘忍，犯後無悔意、無和解賠償，對死者遺屬造成的遺憾難以彌補。

基於對被害人生命的尊重，再考量被告高職畢業智識程度、行為時為街友等生活狀況，以及被告素行不佳，有酒駕等違法行為紀錄，藐視、輕忽法律規範態度，且長期飲酒未積極克制或尋求醫療、家庭支持，沈淪酒癮，為社會不定時炸彈，並在聽取被害人家屬意見後，判處無期徒刑，褫奪公權終身。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蔡姓、謝姓街友在基隆火車站南站發生爭執，蔡男10秒鐘用拳頭重擊謝男頭部7下，造成謝男傷重死亡。基隆地方法院審理後，依殺人罪判無期徒刑。全案可上訴。聯合報系資料照片
蔡姓、謝姓街友在基隆火車站南站發生爭執，蔡男10秒鐘用拳頭重擊謝男頭部7下，造成謝男傷重死亡。基隆地方法院審理後，依殺人罪判無期徒刑。全案可上訴。聯合報系資料照片

國民法官 基隆 死亡 殺人 無期徒刑

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