怕成鍾文智第二？張綱維戴電子監控「屢次違規」 高院拘提裁定羈押

遠東航空公司董事長張綱維被控掏空資產36億元，一審判刑14年，並宣判後認為張逃亡可能性大增，去年10月7日裁定戴電子腳環電子監控，案件上訴後，台灣高等法院發現張綱維近期多次違反科控警示，今拘提張綱維開庭調查，裁定重新羈押張，張當庭表示，「希望律師能夠協助照顧母親」，在押解回法警室時大喊「冤枉」，將抗告。

高院表示，張綱維經訊問後已諭知羈押但未禁見，羈押理由為張所犯背信等罪嫌重大，且接受科技設備監控後仍屢次違規，情節重大，有事實足認有逃亡之虞，為確保後續審理程序順利進行，有羈押必要，依刑事訴訟法101條第1項第1款規定羈押。

原本張綱維案的受命法官為葉韋廷，葉因請假出國，依事務分配表，由法官陳勇松代理、陪席法官為張紹省，審判長為邱忠義。因連一鮑魚前負責人鍾文智棄1億元保證金逃亡，而陳勇松去年10月未延長對鍾的科技設備監控，且未正式製作裁定書，使得檢方無法抗告，法界掀瀾，外界猜測陳勇松與邱忠義「亡羊補牢」，避免再發生脫逃憾事。

張綱維今穿著米色外套、神情憔悴，並由律師吳光明、陳恒寬負責辯護，高院下午3點37分開庭。張先前是左腳戴電子腳環，接受監控，今日高院裁定改為羈押，原本的科技監控已經沒有必要，將聯絡科控中心人員來解除。

檢察官起訴，張綱維掏空遠航13億餘元，再藉由合庫貸款案將其樺福集團旗下公司逾22億元本息轉嫁遠航，犯罪所得加總近36億元。起訴指出，遠航因前董事長崔湧財務出現危機，向法院聲請重整獲准，張綱維隱匿自身並無足夠財力籌措或引進即時有效資金執行重整，佯以樺福集團自有資金充裕、將挹注遠航取得重整人資格，同時取得遠航業務經營、財產管理處分權。

張綱維隨後陳報不實重整計畫及隱匿高利貸來源，完成增資獲復航許可，再虛增營收美化財報，2015年至2016年以「轉調樺壹款」名義侵占遠航資金。

此外，檢方指控，遠航2015年10月13日帳上已還清所有關係人代墊款，張綱維卻涉嫌將樺福關係人負債轉給遠航承受，2016年由遠航向合庫台北分行貸款22億餘元，將核貸款用以代償樺福公司等關係人於安泰銀行的欠款20億餘元。

檢方查出，遠航2015年底重整完成，隔年出現財務赤字，張綱維為避免遠航遭民航局裁罰影響航權， 明知「小坪頂房地」市場成交量低迷，2017年12月29日卻將房地過戶給遠航，讓遠航購買「爛尾樓」承受重大財產損害。

張綱維今面對媒體鏡頭時表示，自己是一人獨資公司，沒有被害人，不適用刑法，他不會逃亡，「當然冤枉啊，莫名其妙！」