怕成鍾文智第二？張綱維戴電子監控「屢次違規」 高院拘提裁定羈押
遠東航空公司董事長張綱維被控掏空資產36億元，一審判刑14年，並宣判後認為張逃亡可能性大增，去年10月7日裁定戴電子腳環電子監控，案件上訴後，台灣高等法院發現張綱維近期多次違反科控警示，今拘提張綱維開庭調查，裁定重新羈押張，張當庭表示，「希望律師能夠協助照顧母親」，在押解回法警室時大喊「冤枉」，將抗告。
高院表示，張綱維經訊問後已諭知羈押但未禁見，羈押理由為張所犯背信等罪嫌重大，且接受科技設備監控後仍屢次違規，情節重大，有事實足認有逃亡之虞，為確保後續審理程序順利進行，有羈押必要，依刑事訴訟法101條第1項第1款規定羈押。
原本張綱維案的受命法官為葉韋廷，葉因請假出國，依事務分配表，由法官陳勇松代理、陪席法官為張紹省，審判長為邱忠義。因連一鮑魚前負責人鍾文智棄1億元保證金逃亡，而陳勇松去年10月未延長對鍾的科技設備監控，且未正式製作裁定書，使得檢方無法抗告，法界掀瀾，外界猜測陳勇松與邱忠義「亡羊補牢」，避免再發生脫逃憾事。
張綱維今穿著米色外套、神情憔悴，並由律師吳光明、陳恒寬負責辯護，高院下午3點37分開庭。張先前是左腳戴電子腳環，接受監控，今日高院裁定改為羈押，原本的科技監控已經沒有必要，將聯絡科控中心人員來解除。
檢察官起訴，張綱維掏空遠航13億餘元，再藉由合庫貸款案將其樺福集團旗下公司逾22億元本息轉嫁遠航，犯罪所得加總近36億元。起訴指出，遠航因前董事長崔湧財務出現危機，向法院聲請重整獲准，張綱維隱匿自身並無足夠財力籌措或引進即時有效資金執行重整，佯以樺福集團自有資金充裕、將挹注遠航取得重整人資格，同時取得遠航業務經營、財產管理處分權。
張綱維隨後陳報不實重整計畫及隱匿高利貸來源，完成增資獲復航許可，再虛增營收美化財報，2015年至2016年以「轉調樺壹款」名義侵占遠航資金。
此外，檢方指控，遠航2015年10月13日帳上已還清所有關係人代墊款，張綱維卻涉嫌將樺福關係人負債轉給遠航承受，2016年由遠航向合庫台北分行貸款22億餘元，將核貸款用以代償樺福公司等關係人於安泰銀行的欠款20億餘元。
檢方查出，遠航2015年底重整完成，隔年出現財務赤字，張綱維為避免遠航遭民航局裁罰影響航權， 明知「小坪頂房地」市場成交量低迷，2017年12月29日卻將房地過戶給遠航，讓遠航購買「爛尾樓」承受重大財產損害。
張綱維今面對媒體鏡頭時表示，自己是一人獨資公司，沒有被害人，不適用刑法，他不會逃亡，「當然冤枉啊，莫名其妙！」
律師陳恒寬表示，法院可函詢電信公司提供張綱維的手機定位資料，足以證明他是開車載母親高速通行國三高速公路至高雄市鳳山區龍達中醫藥行就醫，返程亦經過鄰近高速公路的塭仔頭漁港，張並未在漁港逗留，無預備偷渡的行為。陳說，張綱維為照護重病、大小便失禁的高齡母親，才晚約2分鐘與監控中心聯絡報到，非惡意規避電子監控。
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