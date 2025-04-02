陳水扁洗錢案北院更一審又判免訴 檢上訴高院今完成分案

前總統陳水扁涉犯洗錢防制法案，台北地方法院以追訴權時效2016年9月25日已完成，判免訴，台北地檢署上訴，台灣高等法院撤銷發回，詎料北院又判免訴，北檢再次上訴。高院今以人工方式公開抽籤，抽中祥股林呈樵為受命法官，合議庭由廖建瑜擔任審判長，陪席法官為文家倩。

陳水扁被控在「台北101」前董事長陳敏薰買官案中犯洗錢罪，因身體因素，案子2015年5月13日裁定停止審判，一拖多年，北院合議庭去年5月20日認定洗錢案追訴權時效於2016年9月25日已完成，判陳免訴。

北檢不服而上訴，高院認為北院既然無困難，在認為陳水扁原停止審判的原因消滅而想要做終局裁判前，應使訴訟參與人有表達意見的機會，而得透過法院「繼續審判」的裁定、到庭陳述意見或其他避免突襲裁判的方式，以符合公平法院所應遵循的正當法律程序，並保障當事人的聽審權等訴訟程序權益。

高院認為北院未遵循這些法律程序，讓檢察官、被告或辯護人依刑事訴訟法第298條之1規定表達意見，檢察官上訴有理，去年8月28日撤銷、發回。

北院更一審仍認為陳水扁雖因疾病無法到庭，但被訴之罪追訴權時效已完成，去年12月31日不經言詞辯論逕判免訴。北檢不服氣，再次上訴，高院今天因此抽出刑事庭今年度「上訴字第1735號」案合議庭。

此外，陳水扁還有侵占總統府公文、二次金改國泰併世華、教唆偽證3案未審結；這3案分別在2013年12月20日、2015年8月31日、2014年1月28日裁定停審。