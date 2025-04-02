鍾文智落跑遭通緝…檢聲請沒入保證金 北院裁准沒入3千萬和利息

連一鮑魚前負責人鍾文智炒作TDR（存託憑證）獲利4億7千萬元，累計刑期30年5月定讞，因台灣高等法院未延長科技設備監控，讓鍾文智趁隙棄保潛逃，檢方向法院聲請沒入3000萬元保證金，台北地方法院上月31日裁准沒入保證金及實收利息，可抗告。

鍾文智潛逃後，檢方3月13日發布通緝，並向台北地院聲請沒入3000萬元保證金，台北地院3月18日收案，同月31日裁准沒入保證金及利息。

法院認為，鍾文智無正當理由而不到案執行，已經逃匿，依刑事訴訟法第118條、第119條之1第2項規定，認為檢方聲請沒入鍾文智繳納的保證金及實收利息，於法並無不合，應予准許。

鍾文智自保5000萬元部分，分為台北地院3000萬元、台灣高等法院2000萬元，檢方已分別向2個法院聲請沒入，北院部分已裁准，高院部分仍未有結果；另有鍾文智胞妹鍾文宜等其餘具保人替鍾文智提出5000萬元保證金部分，仍須傳喚具保人、踐行相關程序才能處理。

鍾文智炒作存託憑證獲利4億7千萬元，犯證券交易法、洗錢防制法，一審遭判18年徒刑，二審處應執行刑17年6月，上訴三審期間，同樣違證交法的國寶集團創辦人朱國榮棄5億餘保金潛逃，鍾成為朱逃亡後第一名接受科技設備監控的被告。

但後續接手處理鍾文智強制處分的高院法官陳勇松，去年10月14日裁定鍾從8000萬加保至1億元後，不延長電子手環監控，因未製作裁定書，台灣高等檢察署無法抗告。

今年1月，鍾以協助我國企業達成「碳中和」目標，稱獲得「信達君和公司」邀請至香港開會，曾聲請暫時解除限制出境，當時仍無人發現，直到最高法院宣判隔天鍾失聯，全案才爆發。