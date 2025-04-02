快訊

緬甸強震闖曼谷倒塌大樓 4陸男偷搬32份文件！泰法院判決出爐

嘉義廢棄民宅前驚見男嬰…遭遺棄躺紙箱「死亡多時」 警追查生母

來台旅遊遇橫禍…日本婦人走高雄人行道遭撞 急救16天不治

收電玩業者公關費！貪警宋瑞展300萬今交保 限制住居出境附加電子監控

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹市警察局保安科秘書宋瑞展因收電玩業者，與數名警官月領數十萬元「公關費」，涉及金額上千萬元，去年6月4日遭到羈押，今天裁定300萬元交保，並限制住居、出境、出海、附加電子監控

宋瑞展收電玩業者公關費，去年六月遭到檢方依貪汙治罪條例起訴，此外，宋瑞展為圖投資建案分潤之個人私利，要求指示製單員警抽白單，新竹地檢署兩周前也依貪汙治罪條例起訴，並對宋求處重刑。

宋瑞展從去年6月4日遭到羈押，隨羈押期滿，去年10月再度延押，當時宋瑞展還以自身罹患甲狀腺癌為由希望交保，不過檢方認為他有串證逃亡之虞，不僅有直系親屬在海外工作，且同案仍有另名涉案退休警官在逃，向法官建請繼續羈押。

新竹地方法院今裁定宋瑞展以300萬元交保，限制住居、出境、出海，並附加電子監控。新竹地方法院指出，關於被告宋瑞展所涉犯罪的證據調查，檢察官、被告及辯護人僅聲請就證人即同案被告劉男進行交互詰問，昨天開庭交互詰問完畢。

新竹地方法院綜合考量檢察官、被告及辯護人的意見，及涉案情節、身分、地位、資力、羈押期間等情，併參酌保全被告、確保刑事訴訟程序等落實國家刑罰權公益後，認被告如能向新竹地院提出300萬元的保證金供擔保，並為相關防逃措施，對被告應有相當程度之心理約束力，而得予停止羈押。

新竹地方法院表示，考量被告宋瑞展的犯罪嫌疑重大，所涉違反貪汙治罪條例為重罪，可知其有相當資產、有家人在國外生活的事實，故認有限制出境、出海及限制住居的原因及必要。復衡以司法實務經驗，縱命被告提出高額具保金，仍有不顧國內事業、財產及親人而棄保潛逃出境，致案件無法續行或執行情事，為確保日後審理及執行程序順利進行，考量國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、採取電子腳環、居家讀取器科技設備監控，及命以定期報到的性質。

對此，新竹地檢署主任檢察官黃振倫下午回應，本案將由本署公訴主任檢察官召開會議研商，進一步研擬是否提出抗告。

新竹市警察局保安科秘書宋瑞展今天裁定300萬元交保，並且限制住居、出境、出海、附加電子監控。記者郭政芬／翻攝
新竹市警察局保安科秘書宋瑞展今天裁定300萬元交保，並且限制住居、出境、出海、附加電子監控。記者郭政芬／翻攝

新竹 檢察官 監控 貪汙

延伸閱讀

柯文哲今早急動刀 監所戒護外醫SOP看這裡

影／台中男涉傷害怕被關...逃12年 已是六旬翁落網

前立委羅志明涉共諜羈押142天 無罪確定獲補償71萬

游錫堃前助理淪綠營共諜 6年賣情資賺數百萬 20萬交保、電子監控

相關新聞

鍾文智落跑遭通緝…檢聲請沒入保證金 北院裁准沒入3千萬和利息

連一鮑魚前負責人鍾文智炒作TDR（存託憑證）獲利4億7千萬元，累計刑期30年5月定讞，因台灣高等法院未延長科技設備監控，...

收電玩業者公關費！貪警宋瑞展300萬今交保 限制住居出境附加電子監控

新竹市警察局保安科秘書宋瑞展因收電玩業者，與數名警官月領數十萬元「公關費」，涉及金額上千萬元，去年6月4日遭到羈押，今天...

新店農會改選爆賄選！理事長、會員代表涉以茶葉等行賄 搜索約談14人

2025年農會改選完畢，新店地區農會周姓理事長為追求連任，涉嫌連結林姓會員代表等人，以茶葉、高粱酒、數萬元行賄會員代表，...

影／又是他！警巡邏聞到濃濃酒味 攔微電車騎士酒測宣稱「早上喝的」

60歲王姓男子日前才酒後騎乘未懸掛車牌微型電動二輪車上路遭法辦，近日他又在大白天酒後騎乘同一台車，路口停等紅燈時散發濃濃...

解送趁隙和尪串通脫逃！通緝女逃脫未遂遭起訴 高市警認有違失將追究

邱姓女子因案遭判刑確定未到被通緝，去年遭高雄警逮捕並在解送時趁隙奔丈夫機車，企圖脫逃遭員警攔阻致未得逞，經雄檢偵結，2人...

接管東岸商場遭控強盜案發回續查 謝國樑：尊重

基隆市政府接管東岸商場，主富公司（NET）提告市長謝國樑涉加重強盜等罪，基隆地檢署予以不起訴，主富公司聲請再議，高檢署昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。