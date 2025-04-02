收電玩業者公關費！貪警宋瑞展300萬今交保 限制住居出境附加電子監控

新竹市警察局保安科秘書宋瑞展因收電玩業者，與數名警官月領數十萬元「公關費」，涉及金額上千萬元，去年6月4日遭到羈押，今天裁定300萬元交保，並限制住居、出境、出海、附加電子監控。

宋瑞展收電玩業者公關費，去年六月遭到檢方依貪汙治罪條例起訴，此外，宋瑞展為圖投資建案分潤之個人私利，要求指示製單員警抽白單，新竹地檢署兩周前也依貪汙治罪條例起訴，並對宋求處重刑。

宋瑞展從去年6月4日遭到羈押，隨羈押期滿，去年10月再度延押，當時宋瑞展還以自身罹患甲狀腺癌為由希望交保，不過檢方認為他有串證逃亡之虞，不僅有直系親屬在海外工作，且同案仍有另名涉案退休警官在逃，向法官建請繼續羈押。

新竹地方法院今裁定宋瑞展以300萬元交保，限制住居、出境、出海，並附加電子監控。新竹地方法院指出，關於被告宋瑞展所涉犯罪的證據調查，檢察官、被告及辯護人僅聲請就證人即同案被告劉男進行交互詰問，昨天開庭交互詰問完畢。

新竹地方法院綜合考量檢察官、被告及辯護人的意見，及涉案情節、身分、地位、資力、羈押期間等情，併參酌保全被告、確保刑事訴訟程序等落實國家刑罰權公益後，認被告如能向新竹地院提出300萬元的保證金供擔保，並為相關防逃措施，對被告應有相當程度之心理約束力，而得予停止羈押。

新竹地方法院表示，考量被告宋瑞展的犯罪嫌疑重大，所涉違反貪汙治罪條例為重罪，可知其有相當資產、有家人在國外生活的事實，故認有限制出境、出海及限制住居的原因及必要。復衡以司法實務經驗，縱命被告提出高額具保金，仍有不顧國內事業、財產及親人而棄保潛逃出境，致案件無法續行或執行情事，為確保日後審理及執行程序順利進行，考量國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、採取電子腳環、居家讀取器科技設備監控，及命以定期報到的性質。