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新店農會改選爆賄選！理事長、會員代表涉以茶葉等行賄 搜索約談14人
2025年農會改選完畢，新店地區農會周姓理事長為追求連任，涉嫌連結林姓會員代表等人，以茶葉、高粱酒、數萬元行賄會員代表，台北地檢署今指揮調查局、新店分局依農會法，搜索周姓理事長等7人住處，約談周等14人到案。
北檢檢察官指揮調查局新北市調查處、新店警分局，偵辦新店地區農會理事長選舉賄選案件，今搜索周姓理事長等7名被告住處，依涉犯農會法第47條之1第1項之投票行賄、受賄罪嫌，通知周等14名被告到案詢問。
2025年農漁會選舉基層農會3月1日前完成召開會員代表大會，選舉農會理事、監事及上級農會會員代表、3月10日前召開理、監事會，互選理事長、常務監事及聘任總幹事，完成基層農會改選。
檢方蒐集情資掌握，周姓理事長疑似為了爭取今年農會改選連任理事長，結合當選理事的林姓會員代表等5名被告行賄，周、林等6人涉以現金數萬元、茶葉、高粱酒等禮品，分別行賄高姓等7名農會會員代表及1名非會員代表等8人。
北檢呼籲，不論以禮品、餐會、旅遊或金錢等好處，作為向農會代表換取選票之對價，均屬違反農會法的賄選行為，本署仍持續掌握各項檢舉情資、積極查緝，並請民眾見聞賄選情事時勇於檢舉(檢舉專線 0800-024-099，撥通後按4)且有檢舉獎金，共同維護農會選舉之公正與公平。
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