影／又是他！警巡邏聞到濃濃酒味 攔微電車騎士酒測宣稱「早上喝的」

60歲王姓男子日前才酒後騎乘未懸掛車牌微型電動二輪車上路遭法辦，近日他又在大白天酒後騎乘同一台車，路口停等紅燈時散發濃濃酒味，旁邊員警都不得不盯住請他靠邊停車；經酒測超標，再次送辦。台南市警第五分局指出，連假期間將加強取締酒駕執法。

王姓男子今年1月酒後騎乘微型電動二輪車被逮送辦後，本月27日中午，他又與朋友飲用藥酒，下午5時許再騎同一台車上路；第五分局實踐派出所兩名員警當時騎警用機車巡邏，跟王一起在北門路、長榮路口停等紅綠燈時，旁邊竟傳來濃濃酒味，讓兩人緊緊盯住王。

兩名員警一男一女，男警在綠燈時請王靠旁邊停車，詢問「這個不是要掛車牌嗎」，王回答「我酒駕沒辦法啊，不能騎一般的，會被扣牌」；女警則詢問「你這個車應該有被扣過喔」，王答「嘿啊，因為我酒駕」，女警再問「阿你現在有喝酒嗎」，王稱「早上的吧」。

兩名員警連續詢問「啊你現在酒味很重耶」、「你吐氣看看」，結果女警拿出酒精檢知器，王竟張嘴要一口含住，女警趕緊往後退稱「不要碰到啦！那個很髒，只要吐氣就好」；當感知器亮起，女警說「你有喝酒吼」，王仍稱「早上的吧」。

王姓男子經酒測後確認涉犯公共危險罪，員警依規定製單舉發、禁止駕駛、車輛移置保管，再次將他移送法辦；員警見王一月才被同派出所同事逮捕，提醒他不要出來後，一到拖吊場領回車，又酒駕上路，王連稱「不會、不會、不敢、不敢了」。

交通組組長許双繻指出，上周7天內，分局取締16件酒駕，其中有4件微型電動二輪車酒駕；呼籲微型電動二輪車、電動輔助自行車、電動滑板車及一般腳踏車，皆屬於慢車的一種，若酒駕、毒駕仍要處罰1200元以上2400元以下罰鍰，並當場禁止駕駛。

其中，微型電動二輪車還必須當場移置保管；若酒測值達每公升0.25毫克以上或有毒駕情形，微型電動二輪車、電動輔助自行車（使用電力駕駛者）、電動滑板車駕駛駕駛，仍要依刑法公共危險罪移送法辦，千萬不要以為騎乘電動交通工具就可以飲酒、吸毒。

至於汽機車酒駕，相關罰則相當重，汽機車駕駛人呼氣酒測值達每公升0.15毫克以上，機車駕駛人處1萬5,000元以上9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人則處3萬元以上12萬元以下罰鍰，警方可當場移置保管汽機車及吊扣其駕駛執照1至2年、吊扣該汽機車牌照2年。

許双繻表示，無論駕駛何種車輛包括汽車、機車、腳踏車、電動滑板車、電動輔助自行車、微型電動二輪車，均不得酒駕、毒駕，違規者皆須負擔法律責任，付出的代價極高。

清明連假即將到來，分局長洪宏榮呼籲，連假期間會積極取締酒駕，於轄內酒駕熱時、熱點搭配巡邏勤務彈性出擊，攔查可疑的僥倖違規者；呼籲餐飲業者應該提醒勸導客人勿飲酒駕車，並幫忙找代駕或計程車，民眾發現親友有酒駕行為，更應立即監督勸阻。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康