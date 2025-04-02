台中興中街縱火釀6死…男有障礙收容 開庭求法官：判輕一點

台中興中街華廈在3年前大火，釀6死悲劇，一審認定莊姓女房東堆積雜物，鄭姓房客因不滿莊女不讓養羊，衍生爭執後縱火，一審判莊女7年徒刑、鄭男無期徒刑。二審今開庭，因鄭智能障礙等狀況，收容在八里療養院，今採視訊開庭，鄭面對法官訊問，反應緩慢、無法理解問題，法官諭知擇期提解鄭到庭，但鄭庭末問法官一審判多久，還求情「能不能判輕一點？」

台中高分院今開準備程序庭，由受命法官劉麗瑛審理，涉案鄭男（45歲）被收容在衛福部八里療養院，今天採視訊方式開庭，鄭由法扶律師劉繼蔚辯護，另外社會局派社工擔任輔佐人。

今天準備程序過程中，法官訊問鄭男有關檢方起訴的犯罪事實時，因鄭男被判定有中度智能障礙，對於法官詢問的反應較為緩慢，加上視訊設備的延遲問題，導致開庭過程中，鄭似不能理解法官問題，沉默未應答，另外法官在詢問至鄭是否有在現場點火時，律師提出異議，認為違反刑事訴訟法規定。

鄭男律師劉繼蔚表示，根據鄭男的醫院鑑定報告，鄭男有智力障礙，對於鄭男在點火後是否預見燒死人的結果，有所爭執，因此對原審適用法條、量刑，以及鄭男有無殺人、公共危險等不確定故意，都提起上訴。

法官之後諭知，將擇期開庭，將鄭男提解到台中高分院應訊，以保障鄭男的訴訟權，不過鄭男在庭訊最後問法官「要關多久」時，法官回答，一審時是判處無期徒刑，鄭男又說「能不能判輕一點」，法官說，「這是我們二審要來查明的」。

檢警調查，莊姓女房東（71歲）2012年10月22日購買興中街房子，將頂樓加蓋成9樓（因無4樓，實際8層樓）再分隔成43間房，除1、2樓自用外，剩下41間間以每月6000元至8000元不等出租。

莊婦同時從事資源回收，在華廈1至9樓梯、走廊、陽台，堆放大量二手衣物、書報雜誌、床墊及家具，已達阻塞逃生通道程度，租客都只能透過電梯進出。

2022年3月6日，莊婦因鄭姓房客（42歲）因欠租、在房間飼養羊等問題，要求鄭即刻搬離，鄭不滿持打火機點燃二樓樓梯口的塑膠袋後，延燒堆積雜物引發火勢，6名租客命喪火窟，另造成6名房客受傷。

台中市環保局從2019年起，即因堆積雜物問題，對莊婦裁罰35次，累積罰單達20萬1600元。