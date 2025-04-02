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解送趁隙和尪串通脫逃！通緝女逃脫未遂遭起訴 高市警認有違失將追究

中央社／ 高雄2日電

邱姓女子因案遭判刑確定未到被通緝，去年遭高雄警逮捕並在解送時趁隙奔丈夫機車，企圖脫逃遭員警攔阻致未得逞，經雄檢偵結，2人被依逃脫未遂等罪嫌起訴。雄警也表示，確有違失將追究。

高雄地檢署聲請簡易判決處刑書指出，邱女因違反藥事法案件，經法院判決有期徒刑4個月確定，因未到案接受執行，遭屏東地檢署發布通緝，並由高雄市警察局鳳山分局員警在民國113年12月間逮捕，雙手遭手銬銬住。

檢方表示，邱女丈夫鄭姓男子則在妻子要被解送前，以手機透過通訊軟體傳送「請你用最快的速度跑」等簡訊內容給妻子，而邱女趁走出派出所並由警方解開手銬要將她送往偵防車進行解送時，跑向鄭男機車企圖脫逃，2人經員警攔阻脫逃未得逞。

檢方指出，依通訊軟體對話紀錄、監視器畫面等事證，認為邱女及鄭男各別涉犯脫逃未遂及便利脫逃未遂罪嫌，偵結依法提起公訴。

高雄市警察局鳳山分局今天發布新聞稿指出，經釐清案情後，認定確有違失，除依規定議處並追究考監責任，另全面加強員警教育訓練。

邱姓女子因案遭判刑確定未到被通緝，去年遭高雄警逮捕並在解送時趁隙奔丈夫機車，企圖脫逃遭員警攔阻致未得逞，經雄檢偵結，2人被依逃脫未遂等罪嫌起訴。示意圖。圖／AI生成
邱姓女子因案遭判刑確定未到被通緝，去年遭高雄警逮捕並在解送時趁隙奔丈夫機車，企圖脫逃遭員警攔阻致未得逞，經雄檢偵結，2人被依逃脫未遂等罪嫌起訴。示意圖。圖／AI生成

妻子 警察 通緝 高雄市

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