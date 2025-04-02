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接管東岸商場遭控強盜案發回續查 謝國樑：尊重

中央社／ 基隆2日電

基隆市政府接管東岸商場，主富公司（NET提告市長謝國樑涉加重強盜等罪，基隆地檢署予以不起訴，主富公司聲請再議，高檢署昨天發回續查。謝國樑表示，尊重，會積極配合調查。

謝國樑下午出席「方文山贈送藝術品予基隆市」記者會前，接受媒體聯訪表示，尊重高檢署發回續查，市府會配合基隆地檢署對東岸商場更深入調查，若有傳喚市府人員也會積極配合說明。此外，截至發稿前，尚未收到主富公司回應。

主富公司主張，謝國樑指示時任基隆市警察局第一分局分局長林詔徹，派遣警力至東岸商場，再由時任市府交通處長王圳宏等共8人破壞增建建物門鎖，侵入、竊占建物，使主富公司無從進入、使用，提告謝國樑等共12人，涉犯無故侵入他人建築物、竊占、加重強盜及毀損罪嫌。

基隆地檢署偵查後，2月19日認定謝國樑等共12名被告犯罪嫌疑不足，予以不起訴。主富公司認為，基檢不起訴處分理由有違誤，向台灣高等檢察署聲請再議。高檢署受理後，經審查告訴人再議理由，認為一審偵查尚不完備，昨天發回基檢續行偵查。

基隆市長謝國樑。聯合報系記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑。聯合報系記者游明煌／攝影

NET 基隆 提告 謝國樑

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