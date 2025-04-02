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嘉義民雄鄉農會選舉傳賄選「每票六千元」 嘉檢首宗起訴農會會員

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣民雄鄉農會會員74歲鄭姓男子，涉嫌於今年2月間以每票6千元代價向2名會員尋求支持被查獲，鄭男矢口否認，但2名會員指證歷歷，今天嘉義地檢署依違反農會法起訴，也是今年嘉檢首件查賄農會選舉起訴案件。

起訴書表示，鄭男為今年嘉義縣民雄鄉農會會員代表山中村農事小組選舉競選候選人，為求順利於今年2月15日會員代表選舉當選，涉嫌於選舉前，以每票6千元代價，分別交付農會賴姓、黃姓會員，央求支持當選。

檢警調於2月13日執行搜索，檢方複訊後，認為鄭男違反農會法投票行賄罪嫌重大，但無羈押必要，以20萬元交保。選舉結果鄭男並沒有當選。

起訴書表示，鄭男矢口否認並辯稱，不知道賴男是農會會員，也不認識黃女，更沒有交付現金。但賴男、黃女清楚交代交付賄款的時間、地點，警方也查扣黃女的賄款鈔票有連號，為銀行一次提領作為賄款的事實。

檢方表示，鄭男所為涉及農會法對於有選舉權的人，交付財物約其選舉權為一定行使罪嫌，檢方偵結依法起訴。

嘉義縣民雄鄉農會選舉傳賄選，嘉檢起訴7旬會員。圖／本報資料照片
嘉義縣民雄鄉農會選舉傳賄選，嘉檢起訴7旬會員。圖／本報資料照片

嘉義 賄款 農會

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