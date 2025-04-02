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斥資1350萬元 苗縣警局「互動情境射擊靶場」今啟用

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

警政署與苗栗縣警察局共同斥資1300萬，在頭份斗煥坪靶場建置「互動式情境模擬射擊訓練靶場」，歷經半年順利完工；今天上午舉辦啟用儀式，苗警宣示「零失誤執法防線」，縣長鍾東錦也當場體驗10公尺定點靶，還獲96高分，他表示確實能感受到實彈射擊情境。

縣警局表示，該靶場由警政署補助1200萬、縣府自籌150萬，採用國際級動態情境模擬系統，移動靶位軌道設計、壓力情況實境干擾、戰術協同射擊評分，全面強化員警「精準射擊、武力判斷、危機應變」三位一體核心戰力，未來將以「科技練兵」守護山城治安。

由於苗栗地形多元，涵蓋都會區、山區聚落與觀光熱點，且犯罪型態日趨複雜。新啟用靶場針對在地需求，設計了狹窄巷弄近身駁火、大眾運輸反恐維安、夜間追緝圍捕、群眾事件防處演練等四大模擬情境。

互動式情境模擬靶場設備則包含環場300度投影情境系統、非致命性雷射模擬槍（可切換手槍、長槍、衝鋒槍模式）、 嫌犯動作感應器（即時觸發不同反抗情境）、訓練數據雲端平台（個人化戰力報表）。

縣警局長王森瑒也宣示，從今日起，每一聲靶場槍響，都是對犯罪的最嚴正警告，在這座科技與熱血交織的鋼鐵堡壘前，任何威脅山城安寧的惡意，終將被正義的準星鎖定。

苗縣警局今天上午舉辦互動式情境模擬射擊訓練靶場啟用儀式，並宣示「零失誤執法防線」，「科技練兵」守護山城治安。圖／警方提供
苗縣警局今天上午舉辦互動式情境模擬射擊訓練靶場啟用儀式，並宣示「零失誤執法防線」，「科技練兵」守護山城治安。圖／警方提供
苗縣警局新建置的互動式情境模擬射擊訓練靶場，包含環場300度投影情境系統等多項新式科技設備。圖／警方提供
苗縣警局新建置的互動式情境模擬射擊訓練靶場，包含環場300度投影情境系統等多項新式科技設備。圖／警方提供

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