銀行不給貸…北市6旬婦向私人公司借1400萬 警到場攔阻

台北市68歲謝姓婦人退休獨居在家，卻陷入詐騙陷阱，跟銀行貸款不成再上網找民間借貸公司借1400萬，借貸公司詢問認定「有異」報警，警方到場發現是假投資真詐騙，耐心勸說一小時終於打消她念頭。

松山分局中崙派出所警員劉挺鈞、蔡雲樵，日前接獲民間借貸公司張姓員工報案，稱一名謝姓婦人要借款1400萬元，但借貸理由說辭反覆、歇斯底里，令人匪夷所思，請求警方到場。

詢問了解，謝婦稱她是台灣水泥公司委託商，要幫客戶繳交工程款才向民間借貸公司借款，員警詫異，為求謹慎向她的兒子查證，她兒子說，媽媽疑似遇到假投資真詐騙，過去多次至銀行提款、借貸，都被攔阻，沒想到這次竟然向民間公司借款，請警察多幫忙。