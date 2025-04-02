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妻子遭詐騙 …老翁把警察當成詐騙集團 刺傷員警腹部

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣70歲黃姓男子得知妻子遭詐騙，衝到南投派出所看到妻子與李姓警員討論案情，拿出「起子頭」就往員警肚子刺下去，妻子趕緊說「他是警察」，才知道刺錯人。員警腹壁鈍挫傷、血腫，黃男遭檢方起訴，南投地院今天依妨害公務判黃男期徒刑6月，緩刑2年。

判決書指出，去年5月28日晚間，黃男聽說妻子遭詐騙到南投警分局南投派出所報案，他相當氣憤，帶著「起子頭」趕到派出所，看到妻子正與一名男子交談，以為對方就是詐騙集團成員，不由分說，從口袋拿出起子頭就往腹部刺下去。

黃男行為嚇壞妻子，趕緊澄清「他是警察」，他仍繼續朝被害人李姓員警靠近，想勒住員警頸部，最後才被其他員警制止。李姓員警腹部受傷到南投醫院就醫，腹壁鈍挫傷併腹壁血腫、肢體鈍挫傷等傷害。

黃男得知刺錯人，向李姓員警致歉，並申請調解，李姓員警同意撤銷傷害告訴，但黃男犯意圖供行使之用攜帶兇器妨害公務執行罪屬公訴罪，南投地檢署依法提起公訴。南投地方法院認為，黃男妨害員警執行公務實屬不該，但考量他因妻子遭詐騙情緒不佳，坦承犯行並獲得被害人諒解，因此判處有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年。

黃男刺傷警察腹部，南投地院依妨害公務罪判處有期徒刑6月，緩刑2年。圖／本報資料照片
黃男刺傷警察腹部，南投地院依妨害公務罪判處有期徒刑6月，緩刑2年。圖／本報資料照片

南投縣 妻子 詐騙集團

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