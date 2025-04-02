陳宗彥涉性招待案通訊監察證據能力 檢辯攻防激烈預定5月宣判

行政院前發言人陳宗彥過去在南市府任職接受性招待，陳宗彥以無罪答辯外，連姓及王姓業者對媒介性交易坦承犯行，但2人對行賄罪部分均做無罪答辯。圖／聯合報系資料照片

行政院前發言人陳宗彥被控擔任台南市政府新聞處長及民政局長期間，因業者請託視聽歌唱場所變更使用工程案及關說警職人員平調案，接受性招待2次被訴，檢方今花1小時論告，指通訊監察中「陳董」就是陳宗彥，依其職務上密切關連性及影響力接受業者請託關說。惟陳及律師無罪答辯。

台南地院上午開辯論庭，陳宗彥以無罪答辯外，連姓及王姓業者對媒介性交易坦承犯行，但2人對行賄罪部分均做無罪答辯。全案預定5月15日宣判。

檢方說，本案通訊監察時間2012年11月22日至隔年12月17日止，均在通保法18-1條修正前，依法律程序取得，具證據能力。檢方有備而來，足足花了1小時以監聽譯文為佐論告，指譯文中「陳董」就是被告陳宗彥，動用關係請託王姓警官平調案後，接受王姓業者提供性服務，且連、王均坦承媒介性交易。

檢方表示，陳打電話給警察局謝姓秘書請託王姓警官平調案，具職務上密切關連性，也是影響力所及，並在2天後由業者提供性招待，兩者具對價關係。另在視聽歌唱場所變更使用工程案，經陳請託後，前後不到1小時，經發局人員已處理好，已簽核完成，明顯對承辦人員職務上發揮影響力，並有對價關係。

陳宗彥的律師認為，檢方取得相關通訊監察時，2013年2月分案調查，直至2023年另案偵查，使用時間點在通保法18-1條修正案10年後，與其修正精神相違背，現又做為另案證據且未做譯文，依該法條但書應向法院提出聲請，經法院同意才行。律師說，5年內未銷毀，又拿出來當證據，屬未經合法程序取得證據，不能認定有證據能力。

陳的律師也表示，譯文當中有太多「陳董」、「高雄的朋友」，檢方認定指的是陳宗彥，但從譯文當中有段王姓業者及陳宗彥對話，王：「嘿！帥哥，高雄的朋友有在問，我上個禮拜有請你幫忙，他說同意…」，還有段王與陳對話，安排朋友前往酒店一事，王詢問「怎麼稱呼？」，陳答「一個陳董」。律師指檢方誤會「陳董」是陳宗彥，與可厚非。

律師也說，陳在主觀上未沒有請託關託，他是打電話給警察局長秘書，也叫助理詢問案件進度，若是請託，可以自己去問，何必找府會聯絡人或助理轉達，可以證明陳沒有利用職務上行為。

連及王的律師均認證據力不足，沒有直接證據，不能枉自推斷，檢方應負舉證之責，除譯文中的「陳董」，檢方引用隱諱語言拼湊出來犯罪事實，並無積極及關連性。連的律師也認為，王的平調案，相隔4月才要求接受性服務的對價要求，與經驗法則不符。

同時，2人當年坦承媒介性交易牟利，並不指陳宗彥，相隔10多年案件且已認罪協商才又起訴，並不合理。