17歲車手一次領3萬放口袋 中山警休假鷹眼識破當場逮人
17歲陳姓男子是詐騙集團車手，日前在南京東路三段外的ATM提領贓款，殊不知早被休假的派出所員警盯上，員警在後面觀察，發現他一次提領3萬元，認定「有鬼」上前質問，他心虛要跑，當場被壓制逮捕，警詢後依詐欺罪移送少年法庭。
中山分局長安東路派出所警員吳重佑，日前休假期間在外運動，途中發現一名17歲陳男頭戴帽T、帽子、黑色口罩，外觀很像車手，在後緊跟，沒想到他真的去ATM領錢，期間神色慌張，還左右查看，更一次領出「一疊千元鈔票放入口袋」，跟一般人提款截然不同，上前詢問。
吳重佑直接問「你是車手嗎？」陳男回說「我是領自己的錢」，再對質不到幾秒，陳男心虛轉身要跑，吳重佑直接壓制逮捕，一旁還有民眾熱心幫忙。
陳男警詢時坦承，為了賺快錢才充當詐欺車手，稱「都是朋友介紹的」，警方查扣贓款3萬元、3張提款卡和帳本、手機，警詢後依詐欺罪移送少年法庭。
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