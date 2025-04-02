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馬偕醫院遭駭客攻擊證實為中國駭客出手 台灣發布通緝

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

馬偕紀念醫院遭駭客以勒索病毒攻擊要求交付贖金。刑事局證實主嫌為中國籍羅姓駭客，目前全案移送台北地檢署，4月1日發布通緝。記者廖炳棋/翻攝
馬偕紀念醫院遭駭客以勒索病毒攻擊要求交付贖金。刑事局證實主嫌為中國籍羅姓駭客，目前全案移送台北地檢署，4月1日發布通緝。記者廖炳棋/翻攝

今年2月6日台北市馬偕紀念醫院遭駭客「Crazyhunter」以勒索病毒攻擊要求交付贖金。刑事局追查，發現是中國籍羅姓駭客「Crazyhunter」，入侵我國多家醫院、學校以及上市公司，目前全案移送台北地檢署，4月1日發布通緝。

刑事局表示，2月6日馬偕紀念醫院遭駭客「Crazyhunter」以勒索病毒攻擊，造成電腦當機無法使用，對方留言恐嚇馬偕醫院交付贖金。

駭客沒有要到贖金，2月28日在網路論壇揭露及販售個人資料；台北市警察局與刑事局合組專案小組，報請檢察官指揮。

檢警發現，除馬偕醫院遭駭客「Crazyhunter」入侵外，還有多家醫院、學校及上市公司，都在今年2、3月間遭受攻擊，刑事局科技犯罪防制中心綜整並分析多起案件的入侵來源IP、手法以及惡意程式等資訊，證實駭客「Crazyhunter」真實身分，是中國大陸浙江省籍20歲羅姓男子。

警方說，羅嫌已有多年駭客經驗，他利用系統漏洞盜取個資，涉嫌違反妨害電腦使用罪、恐嚇取財罪及個人資料保護法，他攻擊對象是醫院、學校及上市公司，更在暗網架設網站，公告駭侵對象及勒贖金額，意圖造成民眾心理恐慌、破壞社會安定，刑事局表示一定會依法嚴辦，透過兩岸共打機制，請對岸查緝羅嫌到案。

馬偕紀念醫院遭駭客以勒索病毒攻擊要求交付贖金。刑事局證實主嫌為中國籍羅姓駭客，目前全案移送台北地檢署，4月1日發布通緝。記者廖炳棋/翻攝
馬偕紀念醫院遭駭客以勒索病毒攻擊要求交付贖金。刑事局證實主嫌為中國籍羅姓駭客，目前全案移送台北地檢署，4月1日發布通緝。記者廖炳棋/翻攝

個資 恐嚇 馬偕醫院 駭客

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