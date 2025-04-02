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彰化男加入親子群組掉詐騙陷阱 警趁面交逮車手

中央社／ 彰化2日電

彰化謝姓男子透過LINE加入親子活動群組，卻掉入投資AI研發機器人詐騙陷阱，警方趁他面交新台幣40萬元現金時，當場逮獲詐騙集團車手，依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。

彰化縣警察局員林分局今天透過新聞稿表示，大村分駐所日前接獲民眾報案一名女子疑似是詐團車手，員警一路尾隨，並跟著女子進入雲林縣林內鄉一家超商，之後看見謝姓男子交付40萬元給吳姓女車手。

員警上前盤查時，車手立即向通話中的同夥講「我遇到警察」，隨後掛掉電話。員警當場查扣作案用手機、現金、工作證及已簽署的研發成本加值憑證1張，將吳姓車手依詐欺及洗錢防制法移送台灣彰化地方檢察署偵辦。

警方進一步了解，謝姓男子於通訊軟體LINE加入親子活動群組，希望能接收親子教育等活動資訊，詐團卻以投資AI研發機器人可獲利豐厚報酬，邀謝男一起投資。

警方表示，謝男和對方達成協議後，與車手在超商面交現金，雙方並簽署研發成本加值憑證，營造互信氛圍，讓謝男誤信投入資金可獲高額獲利。

員林分局長吳詠傑提醒，民眾投資前務必查證平台真偽，切勿輕信網友推薦或LINE投資管道，對於突然加入的LINE群組更應保持高度警覺，避免落入詐騙陷阱。

親子教育 車手

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