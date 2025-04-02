LINE用美女頭像稱「單親媽賺奶粉錢」 61歲男信以為真險買點數遭詐

姜姓男子在網路社群認識1名暱稱「ㄚㄚ」的女網友，對方自稱是單親媽媽，因獨自帶孩子，經濟陷入困境，需要賺奶粉錢，姜信以為真。記者袁志豪／翻攝

61歲姜姓男子在網路認識自稱單親媽媽的網友，對方使用美女頭像，稱經濟陷入困境，需要賺奶粉錢，可提供全套服務；姜昨晚前往，對方又稱擔心是警察釣魚，要求他購買3千元蘋果App store點數卡，姜進入超商，碰巧遇上巡邏警員，一問立即攔阻。

姜姓男子在網路社群認識1名暱稱「ㄚㄚ」的女網友，對方自稱是單親媽媽，因獨自帶孩子，經濟陷入困境，需要賺奶粉錢，目前有從事「兼職」按摩服務；姜好奇詢問服務項目，雙方交換Line帳號，ㄚㄚ先傳送一張面容姣好、身材性感美女照，說明服務包含「全套」。

ㄚㄚ傳LINE指出，自己是台灣人，28歲、165公分、48公斤，在台南市中西區有個人工作室，她會穿絲襪、高跟鞋，以及制服或情趣裝服務，90分鐘3000元，除了按摩外，其他「哥哥想要的服務都有」；又稱自己熱情親切，配合度百分百，絕對完美互動且時間充裕。

姜信以為真，昨天就要前往消費，結果ㄚㄚ回「哥哥我要跟你先講一下 就是你也知道我是自己一個人兼職 會擔心遇見警察釣魚或者被吃霸王餐 所以第一次不方便收現金 麻煩哥哥你到便利店把三千現金換成三千蘋果卡 app store」。

ㄚㄚ表示，請姜姓男子購買點數，辦完事後給她卡片和單據就可以，這樣她才放心；她請姜到超商購買1千面值、2千面值點數卡各一張，結帳後回傳序號與密碼給她，她就會下來帶姜。如果店員詢問用途，請姜回覆「自己要用的」即可。

姜信以為真，昨晚8時許前往台南市金華路超商購買；轄區第二警分局中正派出所副所長鄭博文、警員張瑞麟執行巡邏勤務，至超商簽巡時，碰巧看到姜正在買點數，上前關心。姜誠實表示是遇到單親媽媽女網友，對方稱有從事兼職援交，因此買點數消費。

警方說明，這是常見的網路援交詐騙手法，要求被害人買點數卡的理由不外乎「保證金、見面費、驗證身分、防警察釣魚等」，一旦回傳序號、密碼，將連「女網友」的影子都見不到，打消姜購買點數的念頭。

分局長劉怡宗表示，民眾切勿輕信陌生人所言，匯款或交付點數，要求以點數支付網友見面或是援交費用，百分百是詐騙，疑似接獲詐騙資訊或電話時，可撥打165反詐騙諮詢專線或110查詢，切勿依照對方指示購買點數或操作匯款。