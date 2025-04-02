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檢舉車手領5萬上路 全台首件在台南只因領錢等太久

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

警政署宣布啟動「百斬計畫獎5萬 號召全民檢舉車手」，昨天上路第1天，台南市警局新營分局就接獲民眾報案，因在農會ATM前等待提領等太久，發現前方男子行跡相當可疑而報案；警方到場查處發現果然是車手，該民眾也成為全台可獲得5萬獎金的首位檢舉人。

台南新營一名40多歲男子昨下午2點多到農會ATM提款機前，排隊等待提領，孰料，前方一位男子提領使用相當久，且不時抽換提款卡片，行跡相當可疑，趕緊報案，新營警方獲報到場查處，發現該名男子果然是車手。

新營警方指出，該名男子為45歲香港籍人士，持觀光旅遊護照來台，昨天來台第5天，剛從嘉義到新營，孰料卻被詐騙集團吸收淪為車手，當下在車手身上查獲現金15萬5400元及提款卡2張，偵訊後移請台南地方檢察署偵辦。

新營警方表示，警政署為強化全民防詐意識，攜手民間企業推「百斬計畫獎5萬」專案，透過165打詐儀表板「百斬行動檢舉車手專區」，填報檢舉車手線索情資，或情況緊急時撥打110或165即時檢舉，經警方成功拘提或逮捕車手到案，前100名民眾即可獲頒5萬檢舉獎金，而該名40多歲的男子也成為全台首位領到獎金5萬的民眾。

警方表示，該計畫推動初心是改變策略，縮短簡化檢舉流程，抓到即可頒發外，也提高獎勵金達5萬元，金額高於為每人平均月薪以上，希望刺激民眾內心正義，也提醒勿因缺錢、貪念去當車手，不但淪為詐騙工具，還要面臨刑責與巨大賠償。

台南市警局新營分局昨接獲民眾報案，一名男子在農會ATM提款機前提領使用相當久，且行跡相當可疑，不時抽換提款卡片，警方到場查處發現果然竟是來自香港的車手，偵訊後移請台南地方檢察署偵辦。圖／民眾提供
台南市警局新營分局昨接獲民眾報案，一名男子在農會ATM提款機前提領使用相當久，且行跡相當可疑，不時抽換提款卡片，警方到場查處發現果然竟是來自香港的車手，偵訊後移請台南地方檢察署偵辦。圖／民眾提供
一名45歲香港籍人士持觀光旅遊護照來台，昨天來台第5天，剛從嘉義到台南新營，孰料卻被詐騙集團吸收淪為車手，警方獲報到場查獲其身上現金15萬5400元及提款卡2張。記者萬于甄／翻攝
一名45歲香港籍人士持觀光旅遊護照來台，昨天來台第5天，剛從嘉義到台南新營，孰料卻被詐騙集團吸收淪為車手，警方獲報到場查獲其身上現金15萬5400元及提款卡2張。記者萬于甄／翻攝

台南 詐騙集團 車手

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