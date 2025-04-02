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男搭高鐵拍許甫一家幸福出遊 調侃「樹倒猢猻散」挨告不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

民眾黨立院黨團主任陳智菡及其丈夫副秘書長許甫。圖／本報資料照片
民眾黨立院黨團主任陳智菡及其丈夫副秘書長許甫。圖／本報資料照片

李姓男子去年在高鐵左營站搭車巧遇民眾黨副祕書長許甫和其妻子民眾黨立院黨團主任陳智菡，在社群Threads上張貼許甫一家的照片，留言「看到戰狼一家幸福出遊，難道這就是所謂的樹倒猢猻散嗎？」等語，挨告公然侮辱等罪。檢方認為，詞語若略有調侃但屬言論自由範疇，且未提到施加具體危害，予以不起訴。

不起訴指出，去年10月5日下午4時許，李男在Threads張貼許甫、妻子、小孩照片，並發文10/5下午4點半「鐵草集合，土城挺柯」在左營高鐵站看到戰狼一家幸福出遊，難道這就是所謂的樹倒猢猻散嗎？不知道，我只是以為大家都會去海山捷運站！

許甫認為，李男這篇文章讓他心生畏懼，提告李男涉犯公然侮辱、恐嚇等罪。李男到案供稱，他在高鐵拍下政治明星，上網查名字才知道他們是民眾黨公眾人物，有用貼圖遮蔽小女孩的臉。

檢方認為，公然侮辱須有侮辱的主觀犯意、行為貶損他人在社會上的評價，李男發文內容詞語略有調侃，照片、文字連結政治偏好，照片無改造或醜化，文字也屬於言論自由範疇，難認達到妨害名譽程度，另也沒有惡害通知，難認構成恐嚇危安罪，全案犯罪嫌疑不足，給予不起訴處分。

民眾黨 許甫

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