影／台中男涉傷害怕被關...逃12年 已是六旬翁落網
台中市周姓男子在12年前涉嫌傷害案件，遭檢方發布通緝，周男因不熟法律，以為會遭法院重判，因此展開逃亡，未料上月底在北區一處土地公廟附近打零工時，遇到警方查緝，徒步逃跑百公尺後落網，警方依法解送台中地檢署歸案，檢方訊問命限制住居。
第二警分局文正所在上月26日巡經北區光大街、英士路附近的土地公廟，突然有人大喊「警察來了」、「快跑」等語，其中一名逃跑的周姓男子（64歲）在徒步奔跑約100公尺後，遇到警員包抄落網。
警方調查，周男打零工為生，但12年前涉及一起傷害案件，因檢察官傳喚不到案，遭發布通緝，周男因擔心遭到法院重判，展開逃亡，一晃眼已逃亡12年，此次落網後還向警方坦言「現在鬆了一口氣了」，警詢後依法解送台中地檢署歸案，檢方命限制住居。
第二警分局長鍾承志表示，若民眾因刑案遭通知到庭偵查或需執行刑罰，應依法配合，期間如住居所異動，也應主動向管轄地檢署或法院通知變更，避免成為通緝對象，此外，警察將持續查緝不法，以維護社會秩序與治安。
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