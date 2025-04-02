百斬計畫獎5萬 北市警首日配合被害人逮車手

警政署結合善心企業實施「百斬計畫獎5萬」專案，提供獎金鼓勵民眾主動提供詐欺車手訊息供警方查緝，台北市文山一警分局，昨天專案上路首日就配合被害人釣出車手逮人。

北市一名林姓被害人日前在Line上看見以主打「黃仁勳」名義的假投資廣告，他誤信可穩賺不賠及高額獲利，點擊廣告後依指示下載假投資APP，並交付10萬元給假冒投資公司經理的取款車手，隨後被害人自覺有異，親赴投資公司地址查證，才驚覺受騙，向木柵派出所報案並提出檢舉。

分局獲報後立即組成專案小組，並在「百斬專案」首日配合被害人，佯裝要繼續投資並再次約定面交款項，警方在交易現場埋伏。