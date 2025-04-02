聽新聞
0:00 / 0:00
百斬計畫獎5萬 北市警首日配合被害人逮車手
警政署結合善心企業實施「百斬計畫獎5萬」專案，提供獎金鼓勵民眾主動提供詐欺車手訊息供警方查緝，台北市文山一警分局，昨天專案上路首日就配合被害人釣出車手逮人。
北市一名林姓被害人日前在Line上看見以主打「黃仁勳」名義的假投資廣告，他誤信可穩賺不賠及高額獲利，點擊廣告後依指示下載假投資APP，並交付10萬元給假冒投資公司經理的取款車手，隨後被害人自覺有異，親赴投資公司地址查證，才驚覺受騙，向木柵派出所報案並提出檢舉。
分局獲報後立即組成專案小組，並在「百斬專案」首日配合被害人，佯裝要繼續投資並再次約定面交款項，警方在交易現場埋伏。
犯嫌陳姓男子出現取款時，警方隨即上前表明身分強力執法，揭穿車手身分，當場以詐欺現行犯逮捕，並查扣詐騙工作手機、假冒投資公司證件、印章及不法所得10萬4900元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言