影／台中竊電老司機重操舊業 盜電六縣市1783萬落網

台中市林姓男子曾涉嫌竊電落網，判刑8月，去年初重操舊業，在新北、新竹、台中等6縣市，以每件3萬元至5萬元的代價，接受業者委託，破壞台電電表箱，以設備影響計電表，再以偽造的台電鉛封補上，台電因北屯民宅用電異常，通報警方抓人，林遭檢方聲押獲准，近日依加重竊盜罪起訴。

台電在去年初時發現，北屯區崇德路一間民宅有用電異常狀況，經通報台中市刑大五隊，報請台中地檢署檢察官林芳瑜指揮後，展開偵辦，發現該民宅是一處未設營業登記的虛擬貨幣礦場，每月竊電金額高達10萬元。

檢警追查發現，涉案的林姓男子（44歲）在2016年間就曾因竊電，遭判刑8月、可易科罰金，近年又重操舊業，懸掛假車牌後，以每件3萬元至5萬元的代價，新北市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣等六縣市，接受13名業者委託竊電。

林男竊電的手法是破壞台電鎖頭後，開啟電表箱，以設備干擾電度表計量，導致電表無法正確計量用電度數，導致台電漏收電費，經台電估算，林男至少替13名業者竊電1783萬餘元。

檢警在去年底搜索，查獲林男、2面偽造車牌、少量K他命、電阻材料、仿製「同字鉛封」壓接鉗、其他各式工具等贓證物，全案警詢後依加重竊盜、詐欺等罪移送台中地檢署，檢方聲押獲准。

檢察官近日偵結起訴，也認定此案事證恐僅為冰山一角，林男踐踏我國電力資源，鼓勵濫用電能，惡性非輕，建請法院從重量刑，以昭炯戒。