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不甩偵查不公開！開庭APPLE WATCH錄音 眼尖書記官抓包

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

王男在偵查庭內違規用智慧手表錄音，法院依妨害秘密罪判他拘役20日。記者曾健祐／攝影
王男在偵查庭內違規用智慧手表錄音，法院依妨害秘密罪判他拘役20日。記者曾健祐／攝影

王姓男子挨告妨害名譽到台中地檢署開庭，卻事先將手上的APPLE WATCH開啟錄音，攜帶入禁止錄音錄影的法庭內，不顧偵查不公開規範把整庭對話全錄下，結束簽署筆錄時才被眼尖的書記官發現他手表畫面，法院依妨害秘密罪判他拘役20日、手表沒收，可上訴。

檢方查，王男（32歲）因被控妨害名譽，2024年9月18日被傳喚至中檢專案詢問室開庭，並經檢察官指揮檢察事務官訊問，且刑事偵查過程不對外公開，禁止錄音、錄影，王男卻趁著開庭前將手上的APPLE WATCH S9智慧手表開啟錄音。

檢方指出，王男使用智慧手表錄下包括檢察事務官、告訴人及其本身的三方對話內容，直到下午3點50分開庭完畢，王男在簽署訊問筆錄時，所幸書記官眼尖發現他手表疑似呈現錄音畫面。

檢察事務官當場確認有錄音一事，立即要求他停止，並經王同意後自行交付智慧手表、與之連線的IPHONE13 PRO MAX手機。

檢方訊時，王男坦承開庭用手表錄音，並有數位採證可佐；檢方認為，偵查庭屬參與庭訊以外之人不得任意進出的空間，為符合偵查不公開規範，參與庭訊者主觀上顯具有隱密活動而不欲公開期待，王違規錄音，也已侵犯其他庭訊人隱私，依妨害秘密罪嫌起訴。

台中地院審酌，王男明知偵查程序非公開，仍用錄音設備進入偵查庭，竊錄他人非公開談話，考量他犯後坦承、無前科等一切情狀，依無故以錄音設備竊錄他人非公開之談話罪，判他拘役20日，得易科罰金。

法院也說，扣案的Apple Watch智慧型手表，是王男用來竊錄工具，經採證後竊錄內容確實在手表內，予以宣告沒收。

Apple Watch 妨害名譽 智慧手表 書記官

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