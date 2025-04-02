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幫企業送錢卻在高鐵站假造搶案侵占逾七百萬 還找少年參與遭判刑

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

台中市一名鄭姓男子負責企業社的現金轉送業務，卻起了歪念，夥同詹姓友人策畫一場假搶案，意圖侵占款項。他們找來施姓少年假扮搶匪，在新竹高鐵站偽造被搶奪。圖為新竹高鐵站前的道路。記者郭政芬／攝影
台中市一名鄭姓男子負責企業社的現金轉送業務，卻起了歪念，夥同詹姓友人策畫一場假搶案，意圖侵占款項。他們找來施姓少年假扮搶匪，在新竹高鐵站偽造被搶奪。圖為新竹高鐵站前的道路。記者郭政芬／攝影

台中市一名鄭姓男子負責企業社的現金轉送業務，卻起了歪念，夥同詹姓友人策畫一場假搶案，意圖侵占款項。他們找來施姓少年假扮搶匪，在新竹高鐵站偽造被搶奪，鄭男隨即報案，試圖掩飾犯罪。然而，計畫最終失控，施姓少年攜款潛逃，警方調閱監視器畫面，並透過尋獲的手機，揭露整起案件內幕。新竹地方法院依業務侵占罪行，判鄭男與詹男4年6月，另判兩人誣告罪各判3月。

法院調查指出，20歲的鄭男在台中市國際企業社工作，負責大筆現金轉送業務。他發現運送過程中有機可乘，遂於去年10月與詹姓友人及陳男共謀，計畫製造遭搶假象，以便侵吞款項。詹男隨後找來施姓少年，安排他假扮搶匪，並告知施男得手後，應將款項透過陳男轉交給詹男，再行分贓。

去年11月14日中午12時許，鄭男先受企業社委託，攜帶758萬6000元現金前往新竹高鐵站交付。當天下午2時10分，鄭男抵達高鐵新竹站後，進入3號出口旁的廁所，將裝有現金的黑色行李箱及手機交給施姓少年。施男接過物品後迅速離開，而鄭男則依計畫報案，佯稱遭遇搶劫，並前往青埔分駐所製作筆錄。他向警方謊稱：「遭不明人士推倒在地，行李箱與手機被搶走，希望提出搶奪告訴。」

然而，計畫並未如預期進行。施姓少年得手後，並未依約將款項轉交，而是私自搭乘小客車逃逸。警方接獲報案後，調閱監視器畫面，並在沿線尋獲施男丟棄鄭男的手機，循線追查，終於查明整起案件的真相。

法院審酌鄭男身利用職務之便，夥同被告詹男等人任意侵害他人財產權，並謊報案件，又為未指定犯人誣告行為，有害於刑事偵查權的行使及發動，耗費國家司法資源，所為均甚值非難。考量其等均坦承犯行之犯後態度，法院依業務侵占罪，判處鄭男與詹男4年半有期徒刑，另因誣告未指定犯人，判3個月。至於施姓少年，則移送少年法庭審理，陳男則由鐵路警察局持續追查。

侵占 搶劫 行李箱

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