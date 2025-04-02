萬華警察涉包庇賭博電玩洩臨檢情資 2警貪汙收賄遭聲押禁見 1人請回

萬華警分局兩線三星行政組長鄧進華，被控利用職務包庇轄區電玩業者，疑透過保安警察大隊務員吳嘉葳，向業者索取不法利益，且還有支援警局督察室的警員林裕偉護航，台北地檢署複訊後，依貪汙收賄等罪嫌，向法院聲請羈押禁見鄧進華、吳嘉葳，林則請回，4名業者涉賭博罪分別依30萬元50萬元交保。

北檢指出，鄧進華、吳嘉葳聲請羈押禁見，林裕偉請回，業者劉正喜70萬交保候傳，職員許宥鑫交保50萬元，管理員王宏偉、職員蔡美華各30萬元交保。

據調查，鄧進華與吳嘉葳、林裕偉都是大安警分局老同事，被稱作「大安幫」其中吳男、林男前後在敦南派出所服務，兩人私交甚篤，鄧進華2023年11月間調往萬華分局接任行政組長，開始和電玩業者有密切接觸，且經常找吳嘉葳、林裕偉敘舊。

檢調追查，吳嘉葳每月固定會與鄧進華碰面，疑討論萬華轄內電玩遭檢舉情事，吳嘉葳疑似透過借調調台北市警察局督察室「靖紀小組」的林裕偉，得知臨檢賭博電玩時間，以此包庇護航業者免於遭受警方臨檢，初步被告否認有與業者接觸或索取不正利益。