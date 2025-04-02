竹聯弘仁會台南搞綠能詐騙…80人兼職上當遭騙走5515萬

竹聯幫弘仁會丁姓幹部以二度就業為由，誘導民眾加入後，以「綠能投資」，詐騙80人，得款超過5515萬元，刑事局獲報後，去年底、今年初二度收網抓人，帶回丁等涉案25人，查扣房產、豪車等等證物，丁等25人遭檢方聲押獲准，近日依詐欺犯罪防制條例等罪起訴。

刑事局中部打擊犯罪中心第六隊在去年間接獲情資，台南市丁姓男子（34歲）是竹聯幫弘仁會重要幹部，涉在新竹、台中、台南等地，籌組假投資詐騙機房，全案報請台南地檢署檢察官翁逸玲指揮後，與台南市永康警分局、新竹市刑大合組專案小組偵辦。

檢警調查，丁等人會先在臉書等各大社團張貼求職廣告，吸引民眾求職工作並發放薪水，降低民眾戒心取得信任。當民眾領到薪水後，丁等人即在群組內角色扮演，佯稱有「太陽能板、光電」等事業投資穩賺不賠，洗腦民眾投認購。

若遇無財力的被害人，就會以「規避稅額」為由，請被害人申辦虛擬貨幣帳戶，協助收取貨款，購買虛擬貨幣轉款至國外等話術，騙取民眾金融帳戶。

丁男等人除利用詐得的金融帳戶，層轉假投資不法所得出金外，也提供其他詐騙集團使用，協助將詐騙的不法所得層轉出金，從中抽取水錢，藉以牟取不法暴利。

丁男等人為躲避警方查緝，分別於北、中、南設立7處詐騙機房，其中位於新竹的機房是培訓中心，若有共犯績效不如人意，就會施以伏地挺身等體罰。

檢警先在去年11月在新竹市、台南市等處同步發動第一波拘提、搜索行動，當場查獲丁男等15人，後續溯源追查，114年2月、3月再查獲集團黃姓幹部等10人，查扣市價約1400萬元的一棟房地產、現金40萬5500元、豪車、電腦設備等贓證物。

檢警清查出80名被害人，被害金額達5515萬2448元，其中一名被害人是退休人員，被騙走850萬元，損失最慘重。

全案依詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪，移送台南地檢署偵辦，檢方聲押25人獲准，上月底偵結起訴，其中丁遭法院裁定羈押。