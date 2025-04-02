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台中山城強力執法 東勢警今年取締酒駕49件公危法辦26件

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中山城強力執法，台中市東勢警分局為防制酒駕，每月不定時規劃編排多場取締酒後駕車勤務，今年至今取締酒後駕車共49件，其中依刑法公共危險罪移送者有26件。

東勢分局每月中擇定日期，與台中市政府環保局、公路局台中區監理所等權責單位配合，舉辦「環、警、監聯合稽查噪音改裝車暨取締酒後駕車」專案勤務，針對噪音改裝車輛進行稽查取締外，也配合酒駕路檢，加強攔查取締酒後駕車行為。

根據統計，今年度截至3月31日為止，東勢警分局取締酒後駕車共49件，其中依刑法公共危險罪移送者有26件，酒駕肇事有6件，酒駕累犯部分8件，顯見仍有部分用路民眾仍存有僥倖心態。

東勢警分局長林中興表示，酒後駕車的行為對民眾生命財產安全的危害甚鉅，取締酒後駕車一直是警方的執法重點，東勢分局將持續嚴格取締酒後駕車，並加強執行各項酒駕宣導業務，防制酒後駕車案件發生，維護民眾生命財產安全。

台中市東勢警分局加強宣導及強力執法雙管齊下，今年取締酒駕49件。圖／警方提供
台中市東勢警分局加強宣導及強力執法雙管齊下，今年取締酒駕49件。圖／警方提供
台中市東勢警分局加強宣導及強力執法雙管齊下，今年取締酒駕49件。圖／警方提供
台中市東勢警分局加強宣導及強力執法雙管齊下，今年取締酒駕49件。圖／警方提供

台中市 酒駕

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