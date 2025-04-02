台中山城強力執法 東勢警今年取締酒駕49件公危法辦26件

台中山城強力執法，台中市東勢警分局為防制酒駕，每月不定時規劃編排多場取締酒後駕車勤務，今年至今取締酒後駕車共49件，其中依刑法公共危險罪移送者有26件。

東勢分局每月中擇定日期，與台中市政府環保局、公路局台中區監理所等權責單位配合，舉辦「環、警、監聯合稽查噪音改裝車暨取締酒後駕車」專案勤務，針對噪音改裝車輛進行稽查取締外，也配合酒駕路檢，加強攔查取締酒後駕車行為。

根據統計，今年度截至3月31日為止，東勢警分局取締酒後駕車共49件，其中依刑法公共危險罪移送者有26件，酒駕肇事有6件，酒駕累犯部分8件，顯見仍有部分用路民眾仍存有僥倖心態。