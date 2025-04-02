禮讓救護車竟被科技執法告發 經申訴獲撤銷闖紅燈罰單

去年5月9日在社頭鄉東彰路七段與湳底路口，有輛休旅車駕駛人停在停止線前等綠燈通過，為禮讓救護車，在移動車時，被科技執法告發闖紅燈，駕駛人提起申訴，經警方檢視影片屬實，成功撤銷罰單。圖／警方提供

科技執法可以精準判定，近年來，已成了警方取締交通違規的利器，彰化縣去年科技執法就取締4萬4018件，受理申訴只有280件、撤銷47件，卻有汽車駕駛人為禮讓救護車被告發闖紅燈，經申訴才獲撤銷罰單，民眾被舉發有疑義，仍應提起申訴確保權益。

彰化縣2022年11月在12處路口啟用科技執法，2023年10再增加25處，到今年3月1日再新設19處，合計全縣科技執法的路口有46處，警方表示，由於科技執法可以減少人為誤差及車禍事故發生，以及減輕警力負擔，未來仍將持續增設。

彰化縣警察局指出，路口科技執法的取締重點，主要是闖紅燈、超速及未禮讓行人，以彰化縣2022年在12處路口設置科技執法為例，去年交通事故發生62件、較前年的130件，減少68件，減少比率達52.3%，顯見科技執法可達到減少交通事故的遏止效果。

由於科技執法精確性高，相對可減少執法爭議，彰化縣警察局統計，彰化縣去年37處科技執法路口，共取締4萬4018件交通違規，但受理申訴只有280件、撤銷47件，撤銷比率僅占舉發總件數的0.1%，申訴案件依次是超速、闖紅燈、未依標誌標線行駛。

警方表示，科技執法告發案件的申訴及撤銷比例雖然很低，卻仍不乏獲得平反的案例，去年5月9日15時42分在社頭鄉東彰路七段與湳底路口，有輛休旅車駕駛人停在停止線前等綠燈通過，當時一輛救護車從後疾駛而來，駕駛人為禮讓救護車，在往左移動車時，被科技執法告發闖紅燈，駕駛人收到罰單後不服，提起申訴，經警方檢視影片屬實，成功撤銷罰單。

縣警局表示，民眾對於被告發交通違規，如果認為有疑義，可以提出申訴，若經審核確認為錯誤舉發，警方會依法撤銷罰單，並強化審核機制，避免罰單錯誤。