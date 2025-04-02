快訊

想大便大不出來？專家建議晚間「1活動」有助隔天排便

MLB／去年拿魚雷棒→今年肘傷進傷兵？史丹頓不想回答這一題

403花蓮地震周年／直擊巨石、漂流木佔據 太魯閣美景成「原始荒野」

聽新聞
0:00 / 0:00

禮讓救護車竟被科技執法告發 經申訴獲撤銷闖紅燈罰單

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

去年5月9日在社頭鄉東彰路七段與湳底路口，有輛休旅車駕駛人停在停止線前等綠燈通過，為禮讓救護車，在移動車時，被科技執法告發闖紅燈，駕駛人提起申訴，經警方檢視影片屬實，成功撤銷罰單。圖／警方提供
去年5月9日在社頭鄉東彰路七段與湳底路口，有輛休旅車駕駛人停在停止線前等綠燈通過，為禮讓救護車，在移動車時，被科技執法告發闖紅燈，駕駛人提起申訴，經警方檢視影片屬實，成功撤銷罰單。圖／警方提供

科技執法可以精準判定，近年來，已成了警方取締交通違規的利器，彰化縣去年科技執法就取締4萬4018件，受理申訴只有280件、撤銷47件，卻有汽車駕駛人為禮讓救護車被告發闖紅燈，經申訴才獲撤銷罰單，民眾被舉發有疑義，仍應提起申訴確保權益。

彰化縣2022年11月在12處路口啟用科技執法，2023年10再增加25處，到今年3月1日再新設19處，合計全縣科技執法的路口有46處，警方表示，由於科技執法可以減少人為誤差及車禍事故發生，以及減輕警力負擔，未來仍將持續增設。

彰化縣警察局指出，路口科技執法的取締重點，主要是闖紅燈、超速及未禮讓行人，以彰化縣2022年在12處路口設置科技執法為例，去年交通事故發生62件、較前年的130件，減少68件，減少比率達52.3%，顯見科技執法可達到減少交通事故的遏止效果。

由於科技執法精確性高，相對可減少執法爭議，彰化縣警察局統計，彰化縣去年37處科技執法路口，共取締4萬4018件交通違規，但受理申訴只有280件、撤銷47件，撤銷比率僅占舉發總件數的0.1%，申訴案件依次是超速、闖紅燈、未依標誌標線行駛。

警方表示，科技執法告發案件的申訴及撤銷比例雖然很低，卻仍不乏獲得平反的案例，去年5月9日15時42分在社頭鄉東彰路七段與湳底路口，有輛休旅車駕駛人停在停止線前等綠燈通過，當時一輛救護車從後疾駛而來，駕駛人為禮讓救護車，在往左移動車時，被科技執法告發闖紅燈，駕駛人收到罰單後不服，提起申訴，經警方檢視影片屬實，成功撤銷罰單。

縣警局表示，民眾對於被告發交通違規，如果認為有疑義，可以提出申訴，若經審核確認為錯誤舉發，警方會依法撤銷罰單，並強化審核機制，避免罰單錯誤。

去年5月9日在社頭鄉東彰路七段與湳底路口，有輛休旅車駕駛人停在停止線前等綠燈通過，為禮讓救護車，在移動車時，被科技執法告發闖紅燈，駕駛人提起申訴，經警方檢視影片屬實，成功撤銷罰單。圖／警方提供
去年5月9日在社頭鄉東彰路七段與湳底路口，有輛休旅車駕駛人停在停止線前等綠燈通過，為禮讓救護車，在移動車時，被科技執法告發闖紅燈，駕駛人提起申訴，經警方檢視影片屬實，成功撤銷罰單。圖／警方提供

科技執法 闖紅燈

延伸閱讀

車輛未禮讓行人3個月取締近700件 台南新增27處科技執法

影／可怕！輪椅伯闖紅燈「倒退嚕」過馬路嚇壞人

高雄機車騎士闖紅燈撞違規行人 車著火釀3傷

影／科技執法讓「錢包破洞」？交通罰鍰收入創新高、罰單申訴暴增149倍

相關新聞

他失聯19年想回家才知7年前「已歿」 法官讓他死而復生

桃園有名男子多年前與家人鬧不愉快就此失聯，近來想家了，重辦護照才知自己早於7年前已被「宣告死亡」，跨海向桃園地院聲請撤銷...

太魯閣出軌案 台鐵包商遭控間接故意殺人

台鐵太魯閣號撞車出軌事故造成四十九死，今天滿四周年，肇事包商李義祥一審被依過失致死、政府採購法等罪判七年十個月，肇事逃逸...

高院前庭長涉司法黃牛 判刑2年

台灣高等法院前庭長、律師高明哲，被控允諾商人程萬遠謊稱可行賄智慧財產自訴案承審法官，向程收一百萬元現金、上百萬元雞血石雕...

萬華警察涉包庇賭博電玩洩臨檢情資 2警貪汙收賄遭聲押禁見 1人請回

萬華警分局兩線三星行政組長鄧進華，被控利用職務包庇轄區電玩業者，疑透過保安警察大隊務員吳嘉葳，向業者索取不法利益，且還有...

台中山城強力執法 東勢警今年取締酒駕49件公危法辦26件

台中山城強力執法，台中市東勢警分局為防制酒駕，每月不定時規劃編排多場取締酒後駕車勤務，今年至今取締酒後駕車共49件，其中...

禮讓救護車竟被科技執法告發 經申訴獲撤銷闖紅燈罰單

科技執法可以精準判定，近年來，已成了警方取締交通違規的利器，彰化縣去年科技執法就取締4萬4018件，受理申訴只有280件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。